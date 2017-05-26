properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 мая 2017, 04:30

Published 26 мая 2017, 04:30

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

Правительство РФ рассмотрит закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума

Правительство РФ рассмотрит закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума

26 мая 2017, 04:30
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Мрот

В Правительство России внесен закон о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера Ольгу Голодец.

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение о повышении МРОТ до прожиточного минимума по итогам обсуждения в Госдуме отчета о работе кабинета в 2016 году. Он пообещал, что в ближайшие несколько лет МРОТ вырастет до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения. Сейчас эти суммы 7,8 тыс. рублей и 10,6 тыс. соответственно.

#Банки#Мрот
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика