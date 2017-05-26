Правительство РФ рассмотрит закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума

Posted 26 мая 2017, 04:30
Published 26 мая 2017, 04:30
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
В Правительство России внесен закон о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера Ольгу Голодец.
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение о повышении МРОТ до прожиточного минимума по итогам обсуждения в Госдуме отчета о работе кабинета в 2016 году. Он пообещал, что в ближайшие несколько лет МРОТ вырастет до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения. Сейчас эти суммы 7,8 тыс. рублей и 10,6 тыс. соответственно.