Семейную пару из Пермского края осудят за распространение наркотиков

Уголовное дело в отношении 45-летней женщины и 42-летнего мужчины переданы в Чусовской районный суд. Максимальное наказание, которое предусмотрено статьей «покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере» до 20 лет лишения свободы и штраф до одного млн рублей.