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Posted 26 мая 2017, 04:55

Published 26 мая 2017, 04:55

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

Семейную пару из Пермского края осудят за распространение наркотиков

Семейную пару из Пермского края осудят за распространение наркотиков

26 мая 2017, 04:55
Фото: Properm.ru.
Теперь мужу и жене грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до одного млн рублей.

В Пермском крае перед судом предстанут муж и жена, которые занимались незаконным оборотом наркотических веществ. По информации пресс-службы краевой прокуратуры, семейный подряд распространял синтетические наркотики в разных городах региона.

Семейная пара с сентября по декабрь 2016 года успела разложить 51 закладку. Накануне задержания преступники поместили наркотические вещества в 31 тайник в Лысьве. Всего из незаконного оборота полиция изъяла 100 грамм синтетического наркотика.

Уголовное дело в отношении 45-летней женщины и 42-летнего мужчины переданы в Чусовской районный суд. Максимальное наказание, которое предусмотрено статьей «покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере» до 20 лет лишения свободы и штраф до одного млн рублей.

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