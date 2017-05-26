Семейную пару из Пермского края осудят за распространение наркотиков

Posted 26 мая 2017, 04:55
Published 26 мая 2017, 04:55
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
В Пермском крае перед судом предстанут муж и жена, которые занимались незаконным оборотом наркотических веществ. По информации пресс-службы краевой прокуратуры, семейный подряд распространял синтетические наркотики в разных городах региона.
Семейная пара с сентября по декабрь 2016 года успела разложить 51 закладку. Накануне задержания преступники поместили наркотические вещества в 31 тайник в Лысьве. Всего из незаконного оборота полиция изъяла 100 грамм синтетического наркотика.
Уголовное дело в отношении 45-летней женщины и 42-летнего мужчины переданы в Чусовской районный суд. Максимальное наказание, которое предусмотрено статьей «покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере» до 20 лет лишения свободы и штраф до одного млн рублей.