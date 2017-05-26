В День пограничника в центре Перми изменится движение транспорта

С 10:30 до 12:00 будет закрыто движение по ул. Монастырской от здания Речного вокзала до ул. Сибирская, и по ул. Сибирской от ул. Монастырская до ул. Белинского. Кроме этого, на время прохождения колонны приостановят движение автомобилей по перпендикулярным улицам.