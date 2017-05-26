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Posted 26 мая 2017, 08:11

Published 26 мая 2017, 08:11

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

В День пограничника в центре Перми изменится движение транспорта

В День пограничника в центре Перми изменится движение транспорта

26 мая 2017, 08:11
Фото: Properm.ru.
Еще отключат все фонтаны с чашей. Будут проводить профилактические работы.

28 мая в Перми изменят схему движения транспорта. Причина — празднование Дня пограничника.

С 10:30 до 12:00 будет закрыто движение по ул. Монастырской от здания Речного вокзала до ул. Сибирская, и по ул. Сибирской от ул. Монастырская до ул. Белинского. Кроме этого, на время прохождения колонны приостановят движение автомобилей по перпендикулярным улицам.

Как сообщили в администрации города, изменения коснутся и общественного транспорта. Автобусный маршрут №3 с 10:30 до 12:00 в прямом и обратном направлении будет следовать по улице Пушкина, Комсомольскому проспекту и ул. Монастырская. Троллейбус №1 будет курсировать по укороченному маршруту до остановки «ул. Советская».

Также в День пограничника отключат все фонтаны с чашей. Официальная причина — профилактические работы. Однако Театральный фонтан будет работать в обычном режиме.

#Авто
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