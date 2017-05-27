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Posted 27 мая 2017, 09:40

Published 27 мая 2017, 09:40

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

Пермские любители велоспорта открыли сезон. Фоторепортаж с «Велокольца»

Пермские любители велоспорта открыли сезон. Фоторепортаж с «Велокольца»

27 мая 2017, 09:40
Фото: Ирина Молокотина для Properm.ru.
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Сегодня, 27 мая, пермские любители велоспорта открыли летний сезон. О том, как это было, в фоторепортаже Properm.ru.

В Пермь приходит лето. Несколько дней назад летний сезон открыли пермские байкеры. Они проехали по городу в составе мотоколонны. Велосипедисты планировали начать летний сезон на прошлой неделе, но из-за дождей ежегодное «Велокольцо» пришлось перенести». И вот сегодня, 27 мая, велопробег состоялся.

На стадионе «Локомотив» собираются любители велоспорта всех возрастов. Сегодня они смогут выбрать маршрут в зависимости от своего уровня подготовки: на 7, 20 или 70 км. По словам организатора велопробега Константина Никонорова, с каждым годом любителей этого спорта становится больше.

Наталья:— Мы участвуем в пятый раз. Ева с нами во второй, ей всего два года. Мы с ней ездить не боимся.

Многие велолюбители приехали сегодня семьями. Александру для прогулок с внуками пришлось собирать специальную тележку. На ней они часто катаются по микрорайону Вышка-2. Сборка конструкции заняла три дня, а подготовительная работа (поиск деталей и продумывание сборки) — целую зиму.

Фото: Ирина Молокотина для Properm.ru
#Спорт#Спецпроекты#Фото
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