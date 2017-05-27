Пермские любители велоспорта открыли сезон. Фоторепортаж с «Велокольца»

На стадионе «Локомотив» собираются любители велоспорта всех возрастов. Сегодня они смогут выбрать маршрут в зависимости от своего уровня подготовки: на 7, 20 или 70 км. По словам организатора велопробега Константина Никонорова, с каждым годом любителей этого спорта становится больше.