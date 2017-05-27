Скоро лето! В Пермском крае началась подготовка к пляжному сезону

Posted 27 мая 2017, 11:34
Published 27 мая 2017, 11:34
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
В Пермском крае идет подготовка к летнему пляжному сезону. Сотрудники краевого Роспотребнадзора отобрали пробы воды и почвы в местах массового отдыха и купания города Перми. Они исследуют качество воды и песка, обследуют степень благоустройства пляжей на реке Кама в районе Коммунального моста и около КамГЭС, у Мотовилихинского пруда, в поселке Новые Ляды.
По информации пресс-службы ведомства, специалисты отобрали более 350 проб на микробиологические показатели, более 300 на санитарно-химические и паразитологические показатели, более 100 – на вирусологические. Результаты обследований будут сообщены позднее при межведомственной приемке пляжей.