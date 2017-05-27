Скоро лето! В Пермском крае началась подготовка к пляжному сезону

В Пермском крае идет подготовка к летнему пляжному сезону. Сотрудники краевого Роспотребнадзора отобрали пробы воды и почвы в местах массового отдыха и купания города Перми. Они исследуют качество воды и песка, обследуют степень благоустройства пляжей на реке Кама в районе Коммунального моста и около КамГЭС, у Мотовилихинского пруда, в поселке Новые Ляды.