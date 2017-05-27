properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 мая 2017, 11:34

Published 27 мая 2017, 11:34

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

Скоро лето! В Пермском крае началась подготовка к пляжному сезону

Скоро лето! В Пермском крае началась подготовка к пляжному сезону

27 мая 2017, 11:34
Фото: Properm.ru.
Специалисты Роспотребнадзора занялись проверкой пляжей в Перми.

В Пермском крае идет подготовка к летнему пляжному сезону. Сотрудники краевого Роспотребнадзора отобрали пробы воды и почвы в местах массового отдыха и купания города Перми. Они исследуют качество воды и песка, обследуют степень благоустройства пляжей на реке Кама в районе Коммунального моста и около КамГЭС, у Мотовилихинского пруда, в поселке Новые Ляды.

По информации пресс-службы ведомства, специалисты отобрали более 350 проб на микробиологические показатели, более 300 на санитарно-химические и паразитологические показатели, более 100 – на вирусологические. Результаты обследований будут сообщены позднее при межведомственной приемке пляжей.

#Общество#Пляж
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика