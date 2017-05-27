В Чердынском районе сосед украл у пенсионерки семь тысяч рублей

Posted 27 мая 2017, 10:23
Published 27 мая 2017, 10:23
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
Жительница поселка Ныроб стала жертвой грабежа. К 67-летней женщине пришел сосед в состоянии алкогольного опьянения и попросил в долг денег. Пенсионерка согласилась одолжить, но не пустила 53-летнего мужчину в квартиру.
Мужчина не внял просьбе соседки, оттолкнул ее, ворвался в квартиру и похитил 7,1 тыс рублей. После этого он скрылся. Пенсионерка обратилась за помощью в полицию.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, грабитель был задержан «горячим следам». Безработный и ранее не судимый мужчина водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.