Детский омбудсмен РФ: возросло число бездомных сирот

Posted 29 мая 2017, 09:46
Published 29 мая 2017, 09:46
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
В России увеличилось количество детей-сирот, которые не получили жилье по достижению совершеннолетия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову.
По ее информации, бездомных сирот в 2016 году было более 109 тыс., что на 13% больше, чем годом ранее. В 2015 году жильем не были обеспечены более 96 тыс. сирот. Анна Кузнецова отмечает, что на 8,5% стало больше сирот старше 23 лет, которые все еще не получили гарантированную государством жилплощадь.
Увеличилось число сирот, младше 18 лет, которые отбывают наказание в исправительных колониях. В 2016 году их 271 человек, а годом ранее было 220. «При этом растет доля таких людей от общей численности осужденных», — поясняет Анна Кузнецова.