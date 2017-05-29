Детский омбудсмен РФ: возросло число бездомных сирот

По ее информации, бездомных сирот в 2016 году было более 109 тыс., что на 13% больше, чем годом ранее. В 2015 году жильем не были обеспечены более 96 тыс. сирот. Анна Кузнецова отмечает, что на 8,5% стало больше сирот старше 23 лет, которые все еще не получили гарантированную государством жилплощадь.