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Posted 29 мая 2017, 09:46

Published 29 мая 2017, 09:46

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

Детский омбудсмен РФ: возросло число бездомных сирот

Детский омбудсмен РФ: возросло число бездомных сирот

29 мая 2017, 09:46
Фото: Properm.ru.
Увеличилось количество детей, оставшихся без родителей, которые отбывают наказание в исправительных колониях.

В России увеличилось количество детей-сирот, которые не получили жилье по достижению совершеннолетия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову.

По ее информации, бездомных сирот в 2016 году было более 109 тыс., что на 13% больше, чем годом ранее. В 2015 году жильем не были обеспечены более 96 тыс. сирот. Анна Кузнецова отмечает, что на 8,5% стало больше сирот старше 23 лет, которые все еще не получили гарантированную государством жилплощадь.

Увеличилось число сирот, младше 18 лет, которые отбывают наказание в исправительных колониях. В 2016 году их 271 человек, а годом ранее было 220. «При этом растет доля таких людей от общей численности осужденных», — поясняет Анна Кузнецова.

#Общество#Сироты#Омбудсмен
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