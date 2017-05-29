Двух пострадавших от обрушения сцены детей выписали из больницы

Posted 29 мая 2017, 10:25
Published 29 мая 2017, 10:25
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
Двоих детей, которые пострадали во время падения металлической конструкции у ДК им. Солдатова 24 мая, выпишут сегодня из больницы. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Пермского края. Девочки находились в отделении экстренной хирургии краевой детской клинической больницы.
Еще два ребенка лечатся в отделении нейрохирургии. Их состояние улучшилось, одному из детей отменили постельный режим. По прогнозам врачей, пациенты будут проходить лечение до двух недель. В конце недели планируется выписать из краевой клинической больницы еще двоих детей.
Девочка, которая пострадала в происшествии сильнее остальных все еще находится в реанимации. Специалисты оценивают ее состояние как тяжелое, но стабильное. В субботу пострадавшую вывели из комы. На этой неделе девочку планируют перевести в отделение нейрохирургии.