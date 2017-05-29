Двух пострадавших от обрушения сцены детей выписали из больницы

Девочка, которая пострадала в происшествии сильнее остальных все еще находится в реанимации. Специалисты оценивают ее состояние как тяжелое, но стабильное. В субботу пострадавшую вывели из комы. На этой неделе девочку планируют перевести в отделение нейрохирургии.