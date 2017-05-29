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Posted 29 мая 2017, 15:00

Published 29 мая 2017, 15:00

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

Михаил Мейлах: «У нас средневековое отношение к тому, кто что думает и пишет»

Михаил Мейлах: «У нас средневековое отношение к тому, кто что думает и пишет»

29 мая 2017, 15:00
Фото: Кирилл Козлов для Properm.ru.
Сюжет
Пермь 36
Михаил Борисович Мейлах — поэт, филолог, критик, переводчик, историк литературы и искусства, специалист по романской и русской филологии. 29 апреля 1984 года приговорен Ленинградским городским судом к семи годам лагерей строгого режима и пяти годам ссылки за хранение и распространение Тамиздата. Срок отбывал в Пермском ИТЛ (ныне музей «Пермь-36»). В феврале 1987 года был освобожден.

— Вас осудили за антисоветскую агитацию и пропаганду. Как это получилось? Вы действительно агитировали народ?

— Есть две причины, но поводом послужила моя библиотека Тамиздата. Тогда эти книги запрещались и считались антисоветскими. В то время на Западе было несколько крупных русских издательств: во Франции, Германии и Америке. Действительно, часть этой литературы была политической и антисоветской, но меня больше интересовали книги российских авторов, которых у нас тогда не печатали. Например, «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына, который в России был издан только во время перестройки, а до этого считался КГБ самой страшной книгой.

— Как эта запрещенная литература попадала в СССР через границу? Кто вам ее привозил?

— Железный занавес был с дырками. В мои студенческие времена, 60-ые годы 20 века, был постоянный обмен студентами-стажерами с западными странами. Например, американские стажеры, которые учились с нами, имели право получать посылки через консульство США, которые не подлежали досмотру.

— Разве КГБ не знало об этом?

— Я думаю, они все прекрасно знали. Слежка была тотальная. В стране тогда было диссидентское движение, которое с одной стороны преследовали, но с другой — КГБ ими кормилось. В Москве чекисты могли ликвидировать это движение за один день, но они этот процесс растягивали. Задерживали то одного, то другого, чтобы не оставаться без дела, а в Петербурге КГБ было тупое, если кто-то появлялся, его сразу ликвидировали, а потом, чтобы оправдать свое существование, начинали хватать интеллигентов.

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