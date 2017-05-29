Михаил Мейлах: «У нас средневековое отношение к тому, кто что думает и пишет»

— Есть две причины, но поводом послужила моя библиотека Тамиздата. Тогда эти книги запрещались и считались антисоветскими. В то время на Западе было несколько крупных русских издательств: во Франции, Германии и Америке. Действительно, часть этой литературы была политической и антисоветской, но меня больше интересовали книги российских авторов, которых у нас тогда не печатали. Например, «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына, который в России был издан только во время перестройки, а до этого считался КГБ самой страшной книгой.