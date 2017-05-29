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Posted 29 мая 2017, 06:40

Published 29 мая 2017, 06:40

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

Минстрой РФ предлагает отказаться от плановых отключений горячей воды

Минстрой РФ предлагает отказаться от плановых отключений горячей воды

29 мая 2017, 06:40
Фото: Properm.ru.
Эксперимент будет проводиться в двух российских городах.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства планирует отказаться от плановых отключений ГВС в летний период. В двух городах страны в качестве эксперимента горячая вода будет в кранах круглогодично. Об этом пишет «Российская газета».

Андрей Чибис, замминистра строительства и ЖКХ:— Несколько крупных частных компаний обещают под нашим контролем провести эксперимент и не отключать горячую воду вообще в двух городах нашей страны.

Если эксперимент пройдет удачно, постепенно во всех городах откажутся от плановых отключений ГВС. Ближайшие же планы минстроя — сократить время профилактического отключения. Сейчас этот срок составляет 10 дней. К 2022 году он не должен превышать семи суток.

#Общество#Горячая вода#Профилактика#Отключение горячей воды
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