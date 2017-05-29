Минстрой РФ предлагает отказаться от плановых отключений горячей воды

Если эксперимент пройдет удачно, постепенно во всех городах откажутся от плановых отключений ГВС. Ближайшие же планы минстроя — сократить время профилактического отключения. Сейчас этот срок составляет 10 дней. К 2022 году он не должен превышать семи суток.