Минстрой РФ предлагает отказаться от плановых отключений горячей воды

Posted 29 мая 2017, 06:40
Published 29 мая 2017, 06:40
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства планирует отказаться от плановых отключений ГВС в летний период. В двух городах страны в качестве эксперимента горячая вода будет в кранах круглогодично. Об этом пишет «Российская газета».
Если эксперимент пройдет удачно, постепенно во всех городах откажутся от плановых отключений ГВС. Ближайшие же планы минстроя — сократить время профилактического отключения. Сейчас этот срок составляет 10 дней. К 2022 году он не должен превышать семи суток.