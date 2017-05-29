Сторонники Навального подали семь заявок на проведение митингов и демонстраций в Перми

«Принят общий принцип: указать сейчас в заявке широкий временной интервал (например, с 11:00 до 19:00). Мы планируем согласовать с администрацией конкретный промежуток времени (час или два часа) проведения так, чтобы протестная акция не пересекалась с возможными праздничными мероприятиями на одной площадке по времени проведения», — уточнила Properm.ru Семенова.