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Posted 29 мая 2017, 08:16

Published 29 мая 2017, 08:16

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

Сторонники Навального подали семь заявок на проведение митингов и демонстраций в Перми

Сторонники Навального подали семь заявок на проведение митингов и демонстраций в Перми

29 мая 2017, 08:16
Фото: Properm.ru.
По словам организаторов, им попытались воспрепятствовать.

Сегодня, 29 мая, в администрации Перми принимались заявки на проведение публичных мероприятий 12 июня. Среди заявителей были пермские координаторы «антикоррупционного митинга». В результате активисты заявили три уведомления на митинги и четыре на демонстрации.

«С 7 утра активисты оргкомитета протестной акции дежурили у дверей администрации. В 7:30 к администрации подошел некто Попов — уведомления именно этого Попова регулярно оказываются поданными до документов оппозиционных активистов и являются формальным отказом со стороны мэрии в проведении протестных акций по причине занятости площадки по ранее поданному уведомлению», — сообщила Александра Семенова.

Среди запланированных мест — «гайд-парки» (у памятника «Героям фронта и тыла», в «Парке камней» и у ДК им. Солдатова). Также четыре уведомления о проведении демонстраций по разным маршрутам центра Перми (в основном охватывающим Комсомольский проспект, улицы Ленина и Петропавловскую).

«Принят общий принцип: указать сейчас в заявке широкий временной интервал (например, с 11:00 до 19:00). Мы планируем согласовать с администрацией конкретный промежуток времени (час или два часа) проведения так, чтобы протестная акция не пересекалась с возможными праздничными мероприятиями на одной площадке по времени проведения», — уточнила Properm.ru Семенова.

Сам Алексей Навальный подал в мэрию Москвы заявку на проведение шествия от площади Тверской Заставы до дома №2 на улице Охотный Ряд, где планируется митинг. Утром 29 мая инициативные группы подали подобные заявки в 212 городах страны, сообщается на сайте Навального.

#Общество
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