Учеников школы №30 в микрорайоне Вышка-2 госпитализировали с ротавирусной инфекцией

Posted 29 мая 2017, 07:51
Published 29 мая 2017, 07:51
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
26 мая в департамент образования города Перми от директора школы № 30 поступила информация о жалобах детей на плохое самочувствие. По состоянию на 29 мая три ребенка госпитализированы. Основная версия врачей — ротавирусная инфекция.
Состояние детей оценивается как удовлетворительное. Специалисты краевого Роспотребнадзора проводят санитарно-эпидемиологическое расследование. Уже отобраны пробы внешней среды. Образовательный процесс завершен в связи с окончанием учебного года.