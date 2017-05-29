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Posted 29 мая 2017, 07:51

Published 29 мая 2017, 07:51

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

Учеников школы №30 в микрорайоне Вышка-2 госпитализировали с ротавирусной инфекцией

Учеников школы №30 в микрорайоне Вышка-2 госпитализировали с ротавирусной инфекцией

29 мая 2017, 07:51
Фото: Properm.ru.

26 мая в департамент образования города Перми от директора школы № 30 поступила информация о жалобах детей на плохое самочувствие. По состоянию на 29 мая три ребенка госпитализированы. Основная версия врачей — ротавирусная инфекция.

Состояние детей оценивается как удовлетворительное. Специалисты краевого Роспотребнадзора проводят санитарно-эпидемиологическое расследование. Уже отобраны пробы внешней среды. Образовательный процесс завершен в связи с окончанием учебного года.

#Общество#Отравление детей
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