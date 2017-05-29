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Posted 29 мая 2017, 04:41

Published 29 мая 2017, 04:41

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

Установлена национальность создателей вируса Wannacry

Установлена национальность создателей вируса Wannacry

29 мая 2017, 04:41
Фото: Properm.ru.
Эксперты утверждают, что вирус-вымогатель - дело рук китайских киберпреступников.

Эксперты провели лингвокриминалистический анализ, который помог установить национальности людей, создавших вирус Wannacry. О результатах исследования сообщает РИА Новости со ссылкой на South China Morning Post.

По данным экспертов, сообщение, которое появлялось на зараженных компьютерах, было написано на китайском языке, а затем переведено на английский. Уже на основе англоязычной версии был сделан автоматизированный перевод на 26 языков.

Ученые отмечают, что в сообщении на китайском языке есть диалектное слово «неделя» (libai), которое используется в южной части Китая. Другие эксперты утверждают, что это не может быть надежным доказательством, так как это слово иногда используется и на севере страны.

#Интернет#Вирус
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