Установлена национальность создателей вируса Wannacry

Posted 29 мая 2017, 04:41
Published 29 мая 2017, 04:41
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
Эксперты провели лингвокриминалистический анализ, который помог установить национальности людей, создавших вирус Wannacry. О результатах исследования сообщает РИА Новости со ссылкой на South China Morning Post.
По данным экспертов, сообщение, которое появлялось на зараженных компьютерах, было написано на китайском языке, а затем переведено на английский. Уже на основе англоязычной версии был сделан автоматизированный перевод на 26 языков.
Ученые отмечают, что в сообщении на китайском языке есть диалектное слово «неделя» (libai), которое используется в южной части Китая. Другие эксперты утверждают, что это не может быть надежным доказательством, так как это слово иногда используется и на севере страны.