В Перми активисты подадут заявку на проведение антикоррупционного митинга в День города

Posted 29 мая 2017, 04:43
Published 29 мая 2017, 04:43
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
Сегодня, 29 мая, в администрации Перми начался приём уведомлений на проведение массовых публичных мероприятий 12 июня. Как сообщает пермский координатор «антикоррупционного митинга» Александра Семенова, представители оргкомитета пришли к 9 утра, что бы первыми подать документы на несколько площадок в центре города.
«Основной повод для отказа в проведении протестной акции со стороны администрации в том, что заявленная площадка уже занята по уведомлению, поданному ранее. Поэтому оргкомитет подаст свои уведомления с самого начала рабочего дня мэрии, 29 мая, и не будет «поданных ранее уведомлений» на те же площадки», — пишет Семенова.
Ранее, 25 мая, состоялась встреча между замглавой администрации Перми Андреем Усовым и Александрой Семеновой. По словам последней, со стороны Усова не было желания говорить о подготовке протестной акции, «хотя обеспечение публичных мероприятий входит в его должностные обязанности».
Традиционно 12 июня в Перми отмечается День города. Программу мероприятий ранее публиковала администрация муниципалитета.