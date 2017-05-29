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Posted 29 мая 2017, 04:43

Published 29 мая 2017, 04:43

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

В Перми активисты подадут заявку на проведение антикоррупционного митинга в День города

В Перми активисты подадут заявку на проведение антикоррупционного митинга в День города

29 мая 2017, 04:43
Фото: Properm.ru.

Сегодня, 29 мая, в администрации Перми начался приём уведомлений на проведение массовых публичных мероприятий 12 июня. Как сообщает пермский координатор «антикоррупционного митинга» Александра Семенова, представители оргкомитета пришли к 9 утра, что бы первыми подать документы на несколько площадок в центре города.

«Основной повод для отказа в проведении протестной акции со стороны администрации в том, что заявленная площадка уже занята по уведомлению, поданному ранее. Поэтому оргкомитет подаст свои уведомления с самого начала рабочего дня мэрии, 29 мая, и не будет «поданных ранее уведомлений» на те же площадки», — пишет Семенова.

Ранее, 25 мая, состоялась встреча между замглавой администрации Перми Андреем Усовым и Александрой Семеновой. По словам последней, со стороны Усова не было желания говорить о подготовке протестной акции, «хотя обеспечение публичных мероприятий входит в его должностные обязанности».

Традиционно 12 июня в Перми отмечается День города. Программу мероприятий ранее публиковала администрация муниципалитета.

#Общество
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