В Перми активисты подадут заявку на проведение антикоррупционного митинга в День города

«Основной повод для отказа в проведении протестной акции со стороны администрации в том, что заявленная площадка уже занята по уведомлению, поданному ранее. Поэтому оргкомитет подаст свои уведомления с самого начала рабочего дня мэрии, 29 мая, и не будет «поданных ранее уведомлений» на те же площадки», — пишет Семенова.