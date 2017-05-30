Людмила Ёлтышева о детских садах и школах в Перми: «Складывается впечатление, будто чиновники уверены, что у нас нет проблем»

— Для начала скажу, что у нас есть такие учреждения, в которых принципиально с родителей не собирают деньги. Например, детский сад №134, там весь год выпускная группа ничего не сдавала. Только в конце года родители по своему желанию скинулись по 200 рублей, когда уже закончились фломастеры и краски. Но это скорее исключение, чем правило. В прошлом году мне говорили родители из Голованово, что у них в саду собирают деньги даже на пластиковые окна. Я знаю, что у нас в новый сад на Цимлянской 21Б родители приносили игрушки, дело доходило до того, что подписывали пластилин. Родители принципиально отказывались сдавать деньги, но покупали для своих детей все канцтовары и подписывали их.