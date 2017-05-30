Людмила Ёлтышева о детских садах и школах в Перми: «Складывается впечатление, будто чиновники уверены, что у нас нет проблем»

Posted 30 мая 2017, 11:30
Published 30 мая 2017, 11:30
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
— 31 мая вы проведете пикет за доступное детское образование. Что вы хотите сказать власти, с какой проблемой вы выходите?
— В Перми не все дети от трех до семи лет обеспечены детскими садами. Эта проблема существует, как бы наши власти не пытались ее скрыть. Я не могу сказать точные цифры, но ко мне часто обращаются мамы из нашего Орджоникидзевского района. Эти жалобы поступают ежедневно.
Каким образом администрация обеспечивает детей детскими садами? Например, детям из Голованово они предлагают посещать учреждения на Гайве или в Заозерье. Пускай это все один район, но это разные микрорайоны. Представляете сколько это ехать? Чтобы собрать ребенка и добраться до садика нужно минимум час. А если это зимний период? Тогда ведь все еще сложнее. Я не понимаю почему это происходит. В таких условиях люди просто начинают отказываться от путевок.
Еще одна проблема — неполный день пребывания. Многие мамы стали обращаться в суд, потому что их детям предлагают находиться в детском саду только четыре часа. Также у нас много садов в которых нет ясельных групп. Здесь беда в том, что старший ребенок ходит в один детский сад, а младшего приходится возить в ясли в соседний микрорайон. Далеко не всегда чиновники идут на встречу родителям. Чтобы добиться от властей внимания и помощи, мы собираем жалобы от мам с фамилиями детей и адресами садов, чтобы одним списком отправить все в департамент образования.
— Читали об отчете Самойлова за 2016 год? Наверное, в курсе, что он предложил вместо земельных участков, которых у города не хватает, выделять многодетным жилищный сертификат?
— Это было бы выходом, но я боюсь того, что это может стать очередной программой «Молодая семья», которая как бы и есть, но сертификатов выделяется недостаточно. Лично нам повезло, когда мы встали в очереди у нас уже было трое детей, потом еще родилась Маша, в итоге сертификат прождали всего два года. Сейчас в этой программе в приоритете многодетные семьи, а те, у кого один или два ребенка, стоят в очереди по пять-семь лет.
— Если вернуться к теме детских садов и поговорить о поборах, на сколько у нас эта проблема масштаба?
— Для начала скажу, что у нас есть такие учреждения, в которых принципиально с родителей не собирают деньги. Например, детский сад №134, там весь год выпускная группа ничего не сдавала. Только в конце года родители по своему желанию скинулись по 200 рублей, когда уже закончились фломастеры и краски. Но это скорее исключение, чем правило. В прошлом году мне говорили родители из Голованово, что у них в саду собирают деньги даже на пластиковые окна. Я знаю, что у нас в новый сад на Цимлянской 21Б родители приносили игрушки, дело доходило до того, что подписывали пластилин. Родители принципиально отказывались сдавать деньги, но покупали для своих детей все канцтовары и подписывали их.
— У вас были разговоры с руководством садов? Вы спрашивали их в лицо, зачем они это делают?
— Нет. Однако в 2015 году, когда подняли плату за садики на 75%, на круглом столе в ОНФ Людмила Гаджиева в ответ на мой вопрос: «Будут ли продолжаться поборы?», ответила: «Нет!». Она объяснила это тем, что раньше вся родительская плата уходила на питание детей и по этому денег на остальное не хватало, а теперь, когда родительскую плату подняли, хватит на все.
— Родители вообще знают, что они могут не сдавать деньги и детский сад обязан обеспечить ребенка всем необходимым?
— Большинство не знает. Когда они приходят на первое собрание, то им это сразу преподносится как должное. Родители думают, что если они не сдадут деньги, то их ребенок будет как-то обделен, что не сможет заниматься и будет сидеть в стороне во время учебного процесса.
— Есть у нас еще какие-то проблемы, кроме нехватки мест, системы распределения и поборов?
— Конечно. Например, раньше нам ставили «пуговку», делали пробу на Рекцию Манту, теперь — Диаскинтест. Это «те же яйца, только в профиль», проба также ставится под кожу. Мы хотим, чтобы в полис ОМС включили «Т-СПОТ». Его отличие в том, что внутрь не вводятся никакие препараты, а берется кровь и смешивается с веществом в отдельной пробирке.
— В чем риски для детей?
— Бывают ситуации, когда Реакция Манту или Диаскинтест показывают ложноположительный результат. Такое было в Добрянском районе. Девочку отправили принудительно на химиотерапию, а потом выяснилось, что она была здорова. Как и в случае с поборами, многие родители не знают, что они имеют право отказаться от этих прививок.
— То есть об этом праве специально умалчивают?
— Да. Кроме того, иногда врачи оказывают давление на некоторых родителей. Угрожают им органами опеки. К этому методу прибегают, если мама не может аргументировать свою позицию, сослаться на нормы закона. Таких родителей, как котят, начинают «тыкать». Говорят им, что они нарушают права ребенка на здоровую жизнь и будут отвечать за это по закону, вплоть до лишения родительских прав. Это есть, просто не все об этом говорят открыто. Разумеется, вряд ли кто-то к ним придет и отберет детей, но сам факт такого воздействия присутствует.
Еще в больницах любят говорить, что если не будет прививок, то ребенка не возьмут в сад — это ложь. Его обязательно примут. Отсутствие прививки — не повод для отказа. Тоже самое со школой. В этом году моему сыну собирались поставить прививку под лопатку, хотя даже не уведомили меня об этом. Обычно на это нужно дать разрешение. Когда он отказался, ему стали говорить, что потом он никуда не поступит. Это глупость.
— Как вы думаете, в чем причина такого «помешательства» на вакцинах и прививках?
— Конец года, им все вакцины надо куда-то сбыть, чтобы выполнить планы. Еще я слышала о том, что за каждую прививку медсестре доплачивают бонус к заработной плате. Сама, конечно, я за руку таких сестер не ловила, но допускаю такую возможность.
— Как у вас складывается отношения с властью? Есть побочный эффект от общественной деятельности?
— Есть ощущение, что иногда они пытаются давить. Такое было когда мы собирали подписи для возвращения выплат многодетным семьям. Чувствовались скрытые угрозы со стороны администрации Басаргина. После того, как мы написали первое письмо, ко мне пришли сотрудники органов опеки и соцзащиты. Я их не пустила, так мне посоветовала знакомая женщина-адвокат. Также у меня «ВКонтакте» есть группа, там появлялись фейковые пользователи, которые устраивали провокации. Они «подливали масло в огонь». Я слышала, что мою группу хотели приравнять к экстремизму.
— В чем был якобы экстремизм в ваших действиях?
Я призывала людей участвовать в акциях, но все было в рамках закона. Мы хотели, чтобы нам оставили эти выплаты, ведь в других регионах их не отменяли. Также в том году многодетных лишили древесины и материнского капитала. Тогда, кстати, мы сделали колоссальную работу. Подошли с инициативой оставить выплаты за третьего и последующего ребенка к каждому депутату, посмотрели им в глаза и сказали: «Давайте сделаем». В итоге, когда Ксения Айтакова озвучила это предложение на заседании Законодательного собрания, вся местная «Единая Россия» проголосовала против.
— А с новым руководством края пытались наладить диалог?
— На днях мне пришло письмо от вице-премьера Татьяны Абдуллиной, хотя я писала Максиму Решетникову. Я хотела узнать, как он относится к многодетным и не считает ли, что нужно поддерживать нас. Она мне за него ответила, что в крае все хорошо, есть 40 программ поддержки и все дети обеспечены детскими садами. Я это уже столько раз слышала, у них, видимо, есть какое-то клише на случай таких вопросов.
Складывается впечатление, что все чиновники уверены, будто у нас нет проблем, но рано или поздно их придется решать. Даже если взять наш микрорайон (Левшино — прим. Properm.ru). У нас в школе учатся в три смены, около тысячи ребят, некоторые дети ходят со вшами. То же Голованово, в советское время там было четыре садика и одни ясли, сейчас детей больше в разы а садика всего два. Одно здание развалилось, другое отдали Русской Православной Церкви.