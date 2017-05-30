На пожаре в Перми спасатель вытащил из огня пятерых человек

Пятерых человек: из них троих детей и двух женщин спас Станислав Соколик, который является сотрудником МЧС и находился в этот момент в свободное от службы время. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. По факту пожара поверка продолжается.