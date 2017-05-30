На пожаре в Перми спасатель вытащил из огня пятерых человек

Posted 30 мая 2017, 06:45
Published 30 мая 2017, 06:45
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
Сотрудник ГУ МЧС Станислав Соколик спас на пожаре в Перми пятерых человек. Происшествие случилось на улице Танцорова вчера, 29 мая.
По информации пресс-службы ведомства, на пожар реагировали 37 человек личного состава, в том числе пять добровольцев. В ходе тушения звено газодымозащитной службы обнаружило без признаков жизни мужчину. Как было установлено до прибытия пожарных 8 жильцов самостоятельно вышли на свежий воздух.
Пятерых человек: из них троих детей и двух женщин спас Станислав Соколик, который является сотрудником МЧС и находился в этот момент в свободное от службы время. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. По факту пожара поверка продолжается.