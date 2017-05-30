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Posted 30 мая 2017, 06:45

Published 30 мая 2017, 06:45

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

На пожаре в Перми спасатель вытащил из огня пятерых человек

На пожаре в Перми спасатель вытащил из огня пятерых человек

30 мая 2017, 06:45
Фото: Properm.ru.
Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

Сотрудник ГУ МЧС Станислав Соколик спас на пожаре в Перми пятерых человек. Происшествие случилось на улице Танцорова вчера, 29 мая.

По информации пресс-службы ведомства, на пожар реагировали 37 человек личного состава, в том числе пять добровольцев. В ходе тушения звено газодымозащитной службы обнаружило без признаков жизни мужчину. Как было установлено до прибытия пожарных 8 жильцов самостоятельно вышли на свежий воздух.

Пятерых человек: из них троих детей и двух женщин спас Станислав Соколик, который является сотрудником МЧС и находился в этот момент в свободное от службы время. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. По факту пожара поверка продолжается.

#Происшествия#Мчс
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