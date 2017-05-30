В Пермском крае назначили руководителей Госстройнадзора и управления капстроительства

Как сообщает «Эхо Перми», Василий Белоус приступит к обязанностям руководителя с 1 июля. Под его руководством инспекция госстройнадзора должна окончательно стать отдельной структурой. С 1 июня Василий Белоус также будет назначен заместителем краевого министерства строительства и ЖКХ.