В Пермском крае назначили руководителей Госстройнадзора и управления капстроительства

Posted 30 мая 2017, 07:47
Published 30 мая 2017, 07:47
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
Руководителем инспекции государственного строительного надзора, которая появилась в структуре правительства края в мае этого года, станет Василий Белоус. Ранее он занимал должность замруководителя Ростехнадзора РФ.
Как сообщает «Эхо Перми», Василий Белоус приступит к обязанностям руководителя с 1 июля. Под его руководством инспекция госстройнадзора должна окончательно стать отдельной структурой. С 1 июня Василий Белоус также будет назначен заместителем краевого министерства строительства и ЖКХ.
Новым руководителем управления капитального строительства Прикамья стал Дмитрий Левинский. Он приступил к своим обязанностям 29 мая.