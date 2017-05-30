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Posted 30 мая 2017, 07:47

Published 30 мая 2017, 07:47

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

В Пермском крае назначили руководителей Госстройнадзора и управления капстроительства

В Пермском крае назначили руководителей Госстройнадзора и управления капстроительства

30 мая 2017, 07:47
Фото: Properm.ru.

Руководителем инспекции государственного строительного надзора, которая появилась в структуре правительства края в мае этого года, станет Василий Белоус. Ранее он занимал должность замруководителя Ростехнадзора РФ.

Как сообщает «Эхо Перми», Василий Белоус приступит к обязанностям руководителя с 1 июля. Под его руководством инспекция госстройнадзора должна окончательно стать отдельной структурой. С 1 июня Василий Белоус также будет назначен заместителем краевого министерства строительства и ЖКХ.

Новым руководителем управления капитального строительства Прикамья стал Дмитрий Левинский. Он приступил к своим обязанностям 29 мая.

#Политика
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