Жертвами урагана в Москве стали 11 человек, около 140 пострадали

Posted 30 мая 2017, 04:26
Published 30 мая 2017, 04:26
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
Вчера, 29 мая, в Москве прошла гроза с ураганным ветром, порывы которого достигали 28 м/с. В результате обрушений деревьев и других объектов погибли 11 человек, около 140 пострадали, сообщает «Российская газета». В центральной части России и Москве в более 20 населенных пунктов нет электричества. Прокуратура начала проверку из-за последствий ураганного ветра.
Стало известно, что московская мэрия выплатит семьям погибших компенсацию в размере одного миллиона рублей на семью. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передает ТАСС.
Число жертв урагана в Москве стал рекордным за последние сто лет. Ранее самым сильным считался ураган, прошедший в ночь на 21 июня 1998 года. В результате урагана тогда погибли девять человек, еще 165 пострадали. Гроза сопровождалась порывами ветра, скорость которого достигала 20 м/с. Тогда несколько тысяч деревьев были повалены. Электроснабжение было нарушено на 200 улицах города, пишет «Дождь».