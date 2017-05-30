Жертвами урагана в Москве стали 11 человек, около 140 пострадали

Число жертв урагана в Москве стал рекордным за последние сто лет. Ранее самым сильным считался ураган, прошедший в ночь на 21 июня 1998 года. В результате урагана тогда погибли девять человек, еще 165 пострадали. Гроза сопровождалась порывами ветра, скорость которого достигала 20 м/с. Тогда несколько тысяч деревьев были повалены. Электроснабжение было нарушено на 200 улицах города, пишет «Дождь».