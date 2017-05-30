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Posted 30 мая 2017, 04:26

Published 30 мая 2017, 04:26

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

Жертвами урагана в Москве стали 11 человек, около 140 пострадали

Жертвами урагана в Москве стали 11 человек, около 140 пострадали

30 мая 2017, 04:26
Фото: Properm.ru.
Семьям погибших будет выплачена компенсация в размере одного миллиона рублей.

Вчера, 29 мая, в Москве прошла гроза с ураганным ветром, порывы которого достигали 28 м/с. В результате обрушений деревьев и других объектов погибли 11 человек, около 140 пострадали, сообщает «Российская газета». В центральной части России и Москве в более 20 населенных пунктов нет электричества. Прокуратура начала проверку из-за последствий ураганного ветра.

Стало известно, что московская мэрия выплатит семьям погибших компенсацию в размере одного миллиона рублей на семью. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передает ТАСС.

Число жертв урагана в Москве стал рекордным за последние сто лет. Ранее самым сильным считался ураган, прошедший в ночь на 21 июня 1998 года. В результате урагана тогда погибли девять человек, еще 165 пострадали. Гроза сопровождалась порывами ветра, скорость которого достигала 20 м/с. Тогда несколько тысяч деревьев были повалены. Электроснабжение было нарушено на 200 улицах города, пишет «Дождь».

Видео: Ураган в Москве. 29 мая 2017 / Эхо Москвы
#Видео#Происшествия
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