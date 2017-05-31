Суд обязал чиновников обеспечить жителей Краснокамска питьевой водой

Posted 31 мая 2017, 15:19
Published 31 мая 2017, 15:19
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
В Краснокамский городской суд с иском о прекращении нарушений санитарного законодательства обратилось Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю. Исковые требования были предъявлены МУП «Водоканал», министерству строительства и ЖКХ Пермского края и администрации Краснокамского городского поселения.
По действующей схеме водоснабжения и водоотведения Краснокамска, город снабжается водой из реки Кама, очистку и водоподготовку которой проводит МУП «Водоканал» на станции, расположенной на территории ООО «Камабумпром». Второй источник вода из реки Чусовая, которая очищается на Чусовском водозаборе ООО «Новогор-Прикамье» и доставляется по водоводу «Пермь-Краснокамск».
Из представленных в судебном заседании доказательств следует, что администрацией города предпринимаются меры к водоснабжению населения из межмуниципального водовода «Пермь-Краснокамск» - источника, соответствующего требованиям санитарного законодательства, - однако до настоящего времени эти действия достаточными не являются и не завершены. Доводы об отсутствии финансовых средств, технической возможности организовать и осуществлять водоснабжение из источника, соответствующего санитарным нормам, суд не счел достаточным основанием к отказу в иске.
Суд признал действия МУП «Водоканал» противоправными и обязал прекратить нарушение прав потребителей.