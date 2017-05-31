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Posted 31 мая 2017, 15:19

Published 31 мая 2017, 15:19

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

Суд обязал чиновников обеспечить жителей Краснокамска питьевой водой

Суд обязал чиновников обеспечить жителей Краснокамска питьевой водой

31 мая 2017, 15:19
Фото: Properm.ru.

В Краснокамский городской суд с иском о прекращении нарушений санитарного законодательства обратилось Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю. Исковые требования были предъявлены МУП «Водоканал», министерству строительства и ЖКХ Пермского края и администрации Краснокамского городского поселения.

По действующей схеме водоснабжения и водоотведения Краснокамска, город снабжается водой из реки Кама, очистку и водоподготовку которой проводит МУП «Водоканал» на станции, расположенной на территории ООО «Камабумпром». Второй источник вода из реки Чусовая, которая очищается на Чусовском водозаборе ООО «Новогор-Прикамье» и доставляется по водоводу «Пермь-Краснокамск».

Из сообщения краевого суда: - Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии реки Кама в месте водозабора требованиям санитарных правил и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта отсутствует, проект зон санитарной охраны водоисточника (р. Кама) не разработан, санитарно-эпидемиологического заключения по проекту ЗСО нет. Это является нарушением СанПиН. Доказательств соответствия качества воды СанПиН администрацией Краснокамска и МУП «Водоканал» суду представлено не было.

Из представленных в судебном заседании доказательств следует, что администрацией города предпринимаются меры к водоснабжению населения из межмуниципального водовода «Пермь-Краснокамск» - источника, соответствующего требованиям санитарного законодательства, - однако до настоящего времени эти действия достаточными не являются и не завершены. Доводы об отсутствии финансовых средств, технической возможности организовать и осуществлять водоснабжение из источника, соответствующего санитарным нормам, суд не счел достаточным основанием к отказу в иске.

Суд признал действия МУП «Водоканал» противоправными и обязал прекратить нарушение прав потребителей.

#Общество
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