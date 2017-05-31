В Перми осудят руководителей УК, обвиняемых в обрушении дома на Куйбышева,103

Posted 31 мая 2017, 12:34
Published 31 мая 2017, 12:34
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего генерального директора и 61-летнего исполнительного директора управляющей компании ООО «УК «Моторостроитель», обвиняемых в оказании услуг не отвечающим требованиям безопасности.
Кроме того, обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, двум лицам), предъявлено 59-летнему мастеру подрядной организации ООО «Моторостроитель-ПЛЮС».
По версии следствия, генеральный и исполнительный директор управляющей компании организовали работу подчиненных сотрудников с нарушениями требований федерального законодательства. При поступлении в управляющую компанию жалоб жильцов дома № 103 по улице Куйбышева города Перми на появление трещин и разрушение стен в квартирах, длительное время не принималось должных мер реагирования. На последнее обращение о разрушении стен, поданное в апреле 2015 года, жильцы дома ответ так и не получили. Кроме того, мастер подрядной организации ООО «Моторостроитель-ПЛЮС» в декабре 2014 года организовал установку маяков на трещины в стене одной из квартир вышеуказанного дома, однако в дальнейшем, в нарушение требований действующих нормативно-правовых актов, никакого контроля за состоянием маяков и развитием трещин не осуществлял, в результате чего трещины в доме продолжали увеличиваться.
В утреннее время 11 июля 2015 года произошло обрушение части жилого дома, в результате чего двое человек погибли, еще двум были причинены телесные повреждения различной степени тяжести.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.