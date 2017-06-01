«Буду жить здесь». Дольщица «Первого пермского» начала одиночный пикет у администрации губернатора

Posted 1 июня 2017, 07:25
Published 1 июня 2017, 07:25
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
Почти на пороге Администрации губернатора раскладывает свои вещи молодая девушка. Немногочисленные прохожие оглядываются на маленькие плакаты, чемодан и пермячку, которая готовится к одиночному пикету. 26-летняя Анастасия Макурина, одна из многих дольщиков Первого пермского микрорайона (ППМ), сегодня всерьез намерена добиться от властей решения ее проблемы.
— Мне в который раз надо обратить внимание всех, кто здесь сидит, что мне негде жить, — объясняет девушка свое решение.
Анастасия взяла ипотеку на покупку жилья в 2015 году. Ежемесячно ей приходится отдавать по 17 тыс. рублей и регулярно подрабатывать. Осенью того же года, на момент покупки, дом был готов на 95%. За прошедшие две зимы здания так и не законсервировали.
— Вы сегодня с палаткой? — указываю на чемодан.
— Да, но видимо, до первых милиционеров. По закону, быстро возводимые конструкции не допустимы при одиночных пикетах, — рассказывает пикетчица
В Министерстве строительства Пермского края на обращения дольщицы не реагируют, а на письма в вышестоящие органы власти ответ один — «пусть разбираются в крае».
— Куда-то идти бесполезно. Всё шито-крыто. Все, я так полагаю, в доле.
— Решетников пытался вам помочь? — интересуемся мы.
— Да. Пытается загнать нас в ЖСК, чтобы мы платили вторую ипотеку! — повышает голос девушка — Я тогда день и ночь буду пропадать на работе. Экспертизу Максим Геннадьевич, конечно, поручил минстрою, но, когда они ее проведут неизвестно.
На часах ровно 10:00. Рабочий день в администрации губернатора, судя по увеличению трафика, уже начинается. Сотрудники проходят, оглядываются, но с вопросами к пикетирующей не обращаются.
— Я пришла не за славой, — поясняет Настя, - Мне нужно свое жилье. Вот вы, где живете? — обращается девушка.
— В квартире.
— Вот и мне она нужна! Пока я живу с родственниками, но это недолго. Я заплатила просто кучу денег и ничего не получила.
— Вы всерьез намерены сегодня добиться от Правительства края решения проблемы за счет выделения средтсв из бюджета? — вновь обращаюсь к Анастасии.
— А почему вы думаете, что я шучу? Правительство разве не контролирующий орган?
— По факту, нет.
— По факту, нет, — капитулирует девушка. — Но минстрой, который практически подчиняется всем этим дяденькам, тетенькам, он же как то выдал разрешение на строительство. Если бы его (разрешения, — прим. Properm.ru) не было, то я бы не купила там квартиру. Логично? Логично. К тому же Решетников ведь зачем-то сказал, что будет решать проблему. А пока буду жить здесь.
К дольщице подходит полицейский. Мужчина спрашивает паспортные данные, номер телефона и удаляется. Анастасия читает книжку.
— Среди покупателей жилья в Лобаново много пенсионеров, молодых людей и просто тех, кому не хватает денег на квартиру в центре города, где квадратный метр стоит очень дорого.
— Вас бы устроила компенсация или предоставление другого жилья? — интересуются собравшиеся журналисты.
— Пусть предлагают.
К девушке вновь подходят полицейские. На этот раз ей зачитывают права и обязанности, сотрудница полиции монотонно объясняет о недопустимости лозунгов и агитации. Кроме того, девушке грозят штрафом и исправительными работами за установку палатки. Анастасия хочет уточнить пару непонятных моментов, но в дискуссию с ней никто вступать не собирается. Во второй раз, записав контактные данные, полицейские уходят.
— Палатку, видимо, не получится установить?
— Ну она у меня с собой. Никто мне потом не помешает заплатить штраф (от 10 тыс. до 20 тыс. рублей — прим. Properm.ru), — улыбается Анастасия. — У меня с собой есть теплые вещи и вода.
— А как же еда?
— Схожу до ближайшего магазина.
Мы обменялись с Анастасией номерами и договорились быть на связи.
***
В отношении застройщика Первого Пермского микрорайона уже введена процедура наблюдения до 29 июня.За это время проведут оценку имущества ООО «Камстройинвест», выявят кредиторов. Краевые власти ускоряют процедуру банкротства, так как планируют создать летом ЖСК. Это позволит получить участок для завершения строительства проекта.
Первая очередь объекта в селе Лобаново не сдана в эксплуатацию до сих пор. Планировалось возведение 110 тыс. кв. м жилья (515 квартир на первом этапе строительства), но в 2015 году застройщик подал документы на банкротство. В 2016 году стройка остановилась. По факту хищения денежных средств при строительстве заведено уголовное дело по статье «Мошенничество»