«Буду жить здесь». Дольщица «Первого пермского» начала одиночный пикет у администрации губернатора

— По факту, нет, — капитулирует девушка. — Но минстрой, который практически подчиняется всем этим дяденькам, тетенькам, он же как то выдал разрешение на строительство. Если бы его (разрешения, — прим. Properm.ru) не было, то я бы не купила там квартиру. Логично? Логично. К тому же Решетников ведь зачем-то сказал, что будет решать проблему. А пока буду жить здесь.