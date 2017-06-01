Летний календарь-2017: автоспорт в Перми, на который стоит посмотреть

Как известно, спортивный картинг совсем не то же, что прокатный. В спортивном картинге, даже в самом маленьком классе МИКРО, скорость во время заезда составляет около 70 км/ч, а то и больше. Так едут малыши, которым лет по шесть, и им совсем не страшно. Самым безбашенным классом абсолютно все считают МИНИ — эти ребята уже накатались в предыдущем классе МИКРО, они знают, как надо ехать и вообще ничего не боятся! Они готовы на всё, лишь бы показать лучший результат. Спортсмены постарше, подростки, уже начинают спокойней относиться к гонке и осознавать возможные последствия, потому что у них скорости еще выше, за 120 км/ч. Как правильно смотреть соревнования по спортивному картингу, чтобы было интересно и понятно, объясняем ниже.