Летний календарь-2017: автоспорт в Перми, на который стоит посмотреть

Posted 1 июня 2017, 11:30
Published 1 июня 2017, 11:30
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
Чтобы отследить все события в маленьком, но ярком мире местного автоспорта, можно скачать календарь события на сайте автоспортивной федерации или подписаться на кучу страниц Вконтакте (а до этого их найти). Мы сделали это за вас. Сезон летних гонок стартует уже в эти выходные и пройдет под негласным девизом «лучше меньше, да лучше».
|Дата
|Три этапа: 3–4 июня, 29–30 июля, 19–20 августа
|Место
|Картодром в Камской долине (Спешилова, 90)
|Статус соревнований
|Чемпионат, Кубок Пермского края (картинг «Ротакс-Макс», «KZ2»), Первенство Пермского края (картинг «Мини», «Супер-мини», «Кадет»)
|Билет
|вход для зрителей бесплатный
|Следить за новостями
|-
Как известно, спортивный картинг совсем не то же, что прокатный. В спортивном картинге, даже в самом маленьком классе МИКРО, скорость во время заезда составляет около 70 км/ч, а то и больше. Так едут малыши, которым лет по шесть, и им совсем не страшно. Самым безбашенным классом абсолютно все считают МИНИ — эти ребята уже накатались в предыдущем классе МИКРО, они знают, как надо ехать и вообще ничего не боятся! Они готовы на всё, лишь бы показать лучший результат. Спортсмены постарше, подростки, уже начинают спокойней относиться к гонке и осознавать возможные последствия, потому что у них скорости еще выше, за 120 км/ч. Как правильно смотреть соревнования по спортивному картингу, чтобы было интересно и понятно, объясняем ниже.
Кольцевые гонки
|Дата
|Три этапа: 17–18 июня, 8–9 июля, 12–13 августа
|Место
|Картодром в Камской долине (Спешилова, 90)
|Статус соревнования
|Открытый Чемпионат Пермского края по кольцевым гонкам (автомногоборье)
|Билет
|въезд на территорию картодрома — 100 рублей с автомобиля
|Следить за новостями
|vk.com/trek400vpermi
Мощные машины из Перми и соседних регионов вновь сойдутся на треке в Камской долине, чтобы выяснить, кто быстрее и техничнее. Этот многолетний чемпионат знаком многим пермякам, поэтому опишем лишь основные моменты.