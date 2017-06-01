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Posted 1 июня 2017, 11:30

Published 1 июня 2017, 11:30

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

Летний календарь-2017: автоспорт в Перми, на который стоит посмотреть

Летний календарь-2017: автоспорт в Перми, на который стоит посмотреть

1 июня 2017, 11:30
Фото: Properm.ru.
Из массы событий, любительских и профессиональных, вблизи от центра города и далеко в крае, мы выбрали самое интересное. Почему стоит посетить эти соревнования — объясним.

Чтобы отследить все события в маленьком, но ярком мире местного автоспорта, можно скачать календарь события на сайте автоспортивной федерации или подписаться на кучу страниц Вконтакте (а до этого их найти). Мы сделали это за вас. Сезон летних гонок стартует уже в эти выходные и пройдет под негласным девизом «лучше меньше, да лучше».

Картинг

Дата Три этапа: 3–4 июня, 29–30 июля, 19–20 августа
Место Картодром в Камской долине (Спешилова, 90)
Статус соревнований Чемпионат, Кубок Пермского края (картинг «Ротакс-Макс», «KZ2»), Первенство Пермского края (картинг «Мини», «Супер-мини», «Кадет»)
Билет вход для зрителей бесплатный
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Как известно, спортивный картинг совсем не то же, что прокатный. В спортивном картинге, даже в самом маленьком классе МИКРО, скорость во время заезда составляет около 70 км/ч, а то и больше. Так едут малыши, которым лет по шесть, и им совсем не страшно. Самым безбашенным классом абсолютно все считают МИНИ — эти ребята уже накатались в предыдущем классе МИКРО, они знают, как надо ехать и вообще ничего не боятся! Они готовы на всё, лишь бы показать лучший результат. Спортсмены постарше, подростки, уже начинают спокойней относиться к гонке и осознавать возможные последствия, потому что у них скорости еще выше, за 120 км/ч. Как правильно смотреть соревнования по спортивному картингу, чтобы было интересно и понятно, объясняем ниже.

Евгений Мочалов, председатель комитета картинга федерации автомобильного спорта Пермского края: — Хочу дать совет, как смотреть автогонки. Не нужно приезжать с самого утра, когда идут тренировки и квалификация. Изредка там случается что-то любопытное зрителю, но по большей части для неподготовленной публики — не слишком-то интересно и не понятно, что происходит. Потому что ничего не происходит. Смотреть надо сами соревнования — вот там сразу ясно, кто фаворит, кто аутсайдер, и сразу болеть за участников хочется. В воскресенье, 4 июня, в 13:30 пройдет открытие соревнования и сразу начнутся основные заезды. Вот там будет сразу интересно!
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Кольцевые гонки

Дата Три этапа: 17–18 июня, 8–9 июля, 12–13 августа
Место Картодром в Камской долине (Спешилова, 90)
Статус соревнования Открытый Чемпионат Пермского края по кольцевым гонкам (автомногоборье)
Билет въезд на территорию картодрома — 100 рублей с автомобиля
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Мощные машины из Перми и соседних регионов вновь сойдутся на треке в Камской долине, чтобы выяснить, кто быстрее и техничнее. Этот многолетний чемпионат знаком многим пермякам, поэтому опишем лишь основные моменты.

  • соревнование пройдет в 2 дня, при этом квалификации будут проводится перед заездами конкретного класса
  • по субботам будут заезжать классы 1600 / 2000 / 3000, гонка пройдет в режиме «тайм-аттак»
  • по воскресеньям выступят Классика / 2000+ / 4000, а также пройдут массовые старты, которые не уступают зимним гонкам «ТРЕК 400» по зрелищности, жесткости контакта и накалу эмоций
  • в этом году не будет класса 4000+ и зачета «Абсолют»
  • зато будет отдельная «гонка в гонке», где самые опытные участники пермского кольца на мощных (и уже совсем не гражданских) машинах померяются мастерством и амбициями. Такие заезды будут проходить в воскресенье
#Спецпроекты#Мнения#Авто
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