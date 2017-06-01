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Posted 1 июня 2017, 10:52

Published 1 июня 2017, 10:52

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

«Нет путевки в детский сад? Дайте нам сертификат!». В Перми прошел пикет «За доступное образование»

«Нет путевки в детский сад? Дайте нам сертификат!». В Перми прошел пикет «За доступное образование»

1 июня 2017, 10:52
Фото: Ирина Молокотина для Properm.ru.
Сюжет
Детский мир
31 мая у памятника «Героям фронта и тыла от благодарных потомков» состоялся пикет «За доступное образование». Женщины вышли на улицу, чтобы призвать городскую и краевую власть решать, накопившиеся в детских садах и школах проблемы.

Среда, 31 мая, 17:00 часов. У памятника «Героям фронта и тыла» со стороны улицы Борчанинова собираются мамы, кто-то пришел с детьми и колясками. С погодой повезло, пасмурное утро сменилось на солнечный день.

Женщины встали внутри ограждений, которыми стражи порядка обозначили площадку для проведения их акции. Вокруг пикетирующих рассредоточились сотрудники правоохранительных органов. Всего я насчитал десять полицейских.

Мария Мухачева, жительница микрорайона «Железнодорожный», многодетная мама: — В нашем микрорайоне остро стоит проблема с детскими садами. У нас он всего один — «Легополис». Туда берут детей в ясельную группу только с двух лет, я бы хотела, чтобы брали с полутора, ведь пособия по уходу за ребенком на полгода больше мне никто платить не будет.

В департаменте образования женщине сказали, что ничем помочь не могут. «Они аргументируют это отсутствием мест. Хотя по 67 статье закона об образовании должны обеспечить моего ребенком садиком с двух месяцев», — комментирует Мария.

Добиться желаемого ей не помогли и многочисленные обращения в краевое и федеральное министерство образования, приемную президента и к уполномоченному по правам ребенка. Все просьбы о помощи вышестоящие органы направляют в городской департамент, который дает ей тот же ответ, что и раньше.

По ее словам, проблема с получением путевки в сад была и со старшим ребенком. Он пошел в детский сад только в 4,5 года. «Сейчас у меня нет столько времени, чтобы сидеть с младшим. Детей нужно обеспечивать, надо работать», — говорит женщина. Также она рассказала, что без проблем не обошлось и со средним ребенком. Первый детский сад ему дали в Заостровке, потом перевели к Драмтеатру, затем на Пролетарку. Путевку в сад, расположенный в Железнодорожном, в итоге дали, но когда в семье родился третий ребенок.

Анна Куликова Председатель РОО «За права детей на образование в Пермском крае»:— Мы хотим, чтобы власть увидела проблемы, которые существуют в сегодняшней системе образования. Это замечают уже все: родители, учителя, воспитатели, директора садов и школ. Однако если мы говорим об этом громко и открыто, то работники образовательных учреждений говорят шепотом.

Общественница отметила, что региону не хватает тех усилий, что прилагает краевая власть. Детских садов строится недостаточно, очередь на получение путевки огромная, а сама система получения места в детском саду непрозрачна. В качестве решения проблемы Куликова предлагает:

  • администрации города — создать в Перми семейные детские сады на дому, для этого чиновникам нужно разработать порядок их организации;
  • краевой власти — создать информационный портал, на котором можно было бы отслеживать очередь в детские сады в режиме онлайн;
  • выдавать детям, которые не ходят в детский сад, денежные сертификаты, чтобы родители могли воспользоваться ими для оплаты частного детсада или развивающих образовательных курсов.
Людмила Ёлтышева, организатор пикета, мать четверых детей:— Нужно наладить систему питания в школах. Наших детей рассаживают, делят на бедных и богатых. Например, в прошлом году в 123-ей школе детей кормили по-разному. Моего сына и других «льготников» садили отдельно от остальных ребят, им давали просто кашу, а «платников» кормили кашей с котлетой. В этом году наша школа исправилась, такого больше нет. Но сейчас похожая ситуация в 79-ой школе.

Как и Анна Куликова, Людмила Ёлтышева настаивает на том, чтобы городская администрация разработала порядок организации семейных детских садов на дому. Кроме нехватки мест в садах, она видит в этом решение проблемы для детей, которым не делали пробы Манту.

«У меня есть подозрение, что сейчас начнутся гонения на меня и моих детей из-за того, что мы не делали пробу и не будем ее делать. Я не хочу, чтобы на моих детях сказывались ее последствия», — говорит Людмила.

В качестве альтернативы пробы Манту, она предлагает предоставлять врачам флюорографию всех, кто проживает с ребенком на одной жилплощади. «По закону, если ребенок здоров и в окружении нет людей, сидевших в тюрьме или больных туберкулезом, я могу сходить к фтизиатру, и попросить справку о том, что ребенок здоров», — рассказывает Ёлтышева. Еще один выход из ситуации — включение пробы «Т-СПОТ» в полис ОМС.

Также на пикет пришли родители, которые столкнулись лицо к лицу с поборами в детских садах и школах Перми.

«Когда я первый раз привела ребенка в детский сад «Петушок» в Заозерье, на второй день меня попросили принести в группу игрушки. Сотрудники детского сада сказали, что все родители уже сдали по тысяче рублей. Тогда я решила разобраться в этом вопросе и выяснила, что средства на эти цели предоставляет бюджет, а родители должны платить только за питание. Остальные взносы только по желанию, через расчетный счет или бухгалтерию садика, с конкретным указанием на какие нужды», — рассказывает Вероника Беклемышева.

Позже Вероника столкнулась с поборами в другом детскому саду — №175 на ул. Репина, 23, но больше сотрудники сада это не практикуют. Поводом взяться за ум стала жалоба Беклемышевой в Гособрнадзор. Раньше кроме денег на покупку канцелярских товаров, в детском саду регулярно собирали с родителей по 150 рублей на зарплату дворника.

По ее словам, рядовые работники детских садов и школ: воспитатели, няни и учителя, прекрасно понимают, что это противозаконно, но руководство учреждений вынуждает их этим заниматься.

Вероника Беклемышева:— Директора вынуждают своих подчиненных собирать деньги и агитировать родителей. Многие просто не выдерживают и увольняются. На них «давят сверху», кому-то делают выговор, других наказывают рублем. Например, Пермская кадетская школа №1. Оттуда из-за такого давления и принуждения ушел один человек.

На улицу люди вышли не просто постоять с плакатом и рассказать о проблемах журналистам. Результатом пикета стала резолюция из 17 пунктов, которая будет направлена в Министерство образования Пермского края, Департамент образования Перми и главе города Дмитрию Самойлову. Пермяки просят власть исполнить Федеральный закон «Об образовании РФ» и прекратить нарушать права гарантированные им Конституцией Российской Федерации.

Фото: Ирина Молокотина
#Спецпроекты#Мнения#Общество#Детский мир#Образование#Детский сад
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