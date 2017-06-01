«Нет путевки в детский сад? Дайте нам сертификат!». В Перми прошел пикет «За доступное образование»

По ее словам, проблема с получением путевки в сад была и со старшим ребенком. Он пошел в детский сад только в 4,5 года. «Сейчас у меня нет столько времени, чтобы сидеть с младшим. Детей нужно обеспечивать, надо работать», — говорит женщина. Также она рассказала, что без проблем не обошлось и со средним ребенком. Первый детский сад ему дали в Заостровке, потом перевели к Драмтеатру, затем на Пролетарку. Путевку в сад, расположенный в Железнодорожном, в итоге дали, но когда в семье родился третий ребенок.