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Posted 1 июня 2017, 08:20

Published 1 июня 2017, 08:20

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

Санитарный пост «ПМУ» стал лучшим в Перми

Санитарный пост «ПМУ» стал лучшим в Перми

1 июня 2017, 08:20
Фото: Properm.ru.

На учебно-тренировочном полигоне Главного управления МЧС г. Перми 25 мая завершились городские соревнования санитарных постов, в которых приняли участие победители районных конкурсов — нештатные аварийно-спасательные формирования АО «Минеральные удобрения» («ПМУ», входит в холдинг «УРАЛХИМ»), АО «ПЗСП», ПАО «Протон-ПМ», ООО «Пермский картон», АО «НИИПМ», ФГБОУ ВО «ПГИК». Санитарный пост «ПМУ» с минимальным количеством штрафных баллов стал лучшим в городе.

Санитарный пост — подразделение медицинской службы Гражданской обороны, организуемое на предприятиях и других учреждениях с целью оказывать содействие профессиональным аварийно-спасательным службам в случае чрезвычайной ситуации. Санпосты комплектуются из сотрудников организации, прошедших предварительное обучение.

Участникам городского конкурса предстояло преодолеть четыре этапа — проверка оснащения, ядерный, химический и инфекционный очаги поражения — и продемонстрировать умение правильно применять средства индивидуальной защиты, отбирать пробы воды и пищи на наличие возбудителей инфекции, оказывать первую помощь пострадавшему, проводить дегазацию и многое другое.

По итогам прохождения всех этапов санитарный пост «ПМУ» сделал минимальное количество ошибок. Работу нештатного аварийно-спасательного формирования «Минудобрений» в составе мастера участка КИПиА, командира санпоста Анатолия Меньшикова, инженера-химика производственной лаборатории Елены Калиненко, ведущего экономиста отдела экономики производства Светланы Поповой и командира пункта ГСО Никиты Перина высоко оценили судьи конкурса.

Николай Давыдов, главный судья городских соревнований санпостов, судья республиканской категории:— Я много лет являюсь судьёй соревнований санитарных постов и дружин предприятий и организаций. Сандружины сейчас упразднены, но очень важно, чтобы сохранились хотя бы такие структуры как санпост. В современном мире нужно быть готовым к различным угрозам, знать, как вести себя в случае ЧС. Хотя бы банальные вещи: что аммиак поднимается вверх, а хлор опускается вниз, и во втором случае не нужно бежать в подвал, а наоборот подняться повыше. «Минудобрения» всегда очень ответственно подходили к подобной подготовке своих работников. Эта традиция сохранена и сегодня, мы видим результаты этой работы.

Санпост «ПМУ» был награждён кубком и дипломом за первое место, а его командир Анатолий Меньшиков был признан лучшим командиром санопоста.

«Наверное, сказывается большой опыт участия в таких соревнованиях, а также хорошая базовая подготовка, которая была заложена на предприятии за много лет назад. Ежегодно мы, конечно, освежаем эти знания и навыки», — отметил Анатолий.

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