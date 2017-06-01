Теодор Курентзис номинирован на премию GQ «Музыкант года»

Голосование продлится до 31 июля 2017. В минувшем Курентзис получил премию «Золотая маска» за оперу «Травиата» в номинации «Лучший дирижер». В прошлом году лучшим музыкантом по версии GQ стал фронтмен «Ленинграда» Сергей Шнуров.