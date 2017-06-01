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Posted 1 июня 2017, 04:00

Published 1 июня 2017, 04:00

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

Теодор Курентзис номинирован на премию GQ «Музыкант года»

Теодор Курентзис номинирован на премию GQ «Музыкант года»

1 июня 2017, 04:00
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Доброта на ПП

Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис поборется за премию GQ в номинации «Музыкант года». Конкуренцию дирижеру составят Баста, Иван Дорн, Хаски и Денис Мацуев.

Голосование продлится до 31 июля 2017. В минувшем Курентзис получил премию «Золотая маска» за оперу «Травиата» в номинации «Лучший дирижер». В прошлом году лучшим музыкантом по версии GQ стал фронтмен «Ленинграда» Сергей Шнуров.

#Афиша#Доброта на ПП#Курентзис
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