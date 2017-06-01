properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 июня 2017, 08:03

Published 1 июня 2017, 08:03

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

В Пермском крае начался масштабный рейд «Тонировка»

В Пермском крае начался масштабный рейд «Тонировка»

1 июня 2017, 08:03
Фото: Properm.ru.
В ближайшие несколько дней сотрудники Госавтоинспекции перейдут на усиленный режим работы.

С 1 по 9 июня на территории Пермского края пройдет профилактическое мероприятие, направленное на пресечение фактов эксплуатации «тонированных» автомобилей.

С начала года в Пермском крае увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств, имеющих какие-либо технические неисправности. В результате таких автоаварий погибли 5 человек и 23 человека получили различные травмы.

В 10% случаев у автомобилей, участвующих в ДТП, установлены факты наличия стекол с коэффициентом светопропускания ниже нормативного.

#Авто#Рейд гибдд
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика