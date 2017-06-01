В Пермском крае начался масштабный рейд «Тонировка»

Posted 1 июня 2017, 08:03
Published 1 июня 2017, 08:03
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
С 1 по 9 июня на территории Пермского края пройдет профилактическое мероприятие, направленное на пресечение фактов эксплуатации «тонированных» автомобилей.
С начала года в Пермском крае увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств, имеющих какие-либо технические неисправности. В результате таких автоаварий погибли 5 человек и 23 человека получили различные травмы.
В 10% случаев у автомобилей, участвующих в ДТП, установлены факты наличия стекол с коэффициентом светопропускания ниже нормативного.