Бывший председатель спорткомитета администрации Перми Алексей Мартюшов пойдет под суд

Posted 2 июня 2017, 04:56
Published 2 июня 2017, 04:56
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
В Перми завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми Алексея Мартюшова. Чиновник обвиняется в нанесению бюджету города и края ущерба более почти на 28 млн рублей.
По версии следствия, в один из дней с ноября 2012 года по сентябрь 2014 года, чиновник, превышая свои должностные полномочия, распорядился о внести изменения в сметную документацию строительства ФОКа по улице Обвинской в городе Перми. Изменения были связанны с увеличением стоимости металлоконструкций и исключением затрат на часть предусмотренного проектно-сметной документацией оборудования, что привело к удорожанию сметной стоимости строительства объекта.
В результате бюджету Пермского края причинен ущерб в размере более 1, 5 млн. рублей и бюджету города Перми в размере более 26, 4 млн. рублей. С занимаемой должности чиновник уволен.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело после вручения обвиняемому копии обвинительного заключения будет направлено в суд для рассмотрения по существу.