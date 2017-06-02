Гнутая крыша, сплющенный капот. РЖД показали автомобили, ставшие «жертвами ДТП» на переездах

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Автомобили, которые наглядно демонстрируют, что произойдет, если проигнорировать требования безопасности проезда через железнодорожные пути, были собраны по всему Пермскому краю. Среди них — и железная «жертва» прошлогодней резонансной аварии в Кукуштане.

17 февраля 2016 года. 5:35. Мимо Кукуштана мчится пассажирский поезд №63 «Новосибирск — Минск». На железнодорожном переезде — автомобиль. В машине двое. Поезд врезается в машину, без шансов сминая железо и людей. Позднее расследование обстоятельств аварии покажет, что автомобиль заглох на жд-путях. Что водитель ВАЗ-2115 был пьян. Что полез на пути уже после запрещающего сигнала. Двое в машине погибли. Фото: Максим Кимерлинг для Properm.ru