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Posted 2 июня 2017, 16:30

Published 2 июня 2017, 16:30

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

Гнутая крыша, сплющенный капот. РЖД показали автомобили, ставшие «жертвами ДТП» на переездах

Гнутая крыша, сплющенный капот. РЖД показали автомобили, ставшие «жертвами ДТП» на переездах

2 июня 2017, 16:30
Фото: Максим Кимерлинг для Properm.ru.
Сюжет
Ржд
Автомобили, которые наглядно демонстрируют, что произойдет, если проигнорировать требования безопасности проезда через железнодорожные пути, были собраны по всему Пермскому краю. Среди них — и железная «жертва» прошлогодней резонансной аварии в Кукуштане.

17 февраля 2016 года. 5:35.

Мимо Кукуштана мчится пассажирский поезд №63 «Новосибирск — Минск». На железнодорожном переезде — автомобиль. В машине двое. Поезд врезается в машину, без шансов сминая железо и людей.

Позднее расследование обстоятельств аварии покажет, что автомобиль заглох на жд-путях. Что водитель ВАЗ-2115 был пьян. Что полез на пути уже после запрещающего сигнала. Двое в машине погибли.

Фото: Максим Кимерлинг для Properm.ru

#Спецпроекты#Мнения#Авто#Ржд#Безопасность дорожного движения
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