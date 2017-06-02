Гнутая крыша, сплющенный капот. РЖД показали автомобили, ставшие «жертвами ДТП» на переездах

Posted 2 июня 2017, 16:30
Published 2 июня 2017, 16:30
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
17 февраля 2016 года. 5:35.
Мимо Кукуштана мчится пассажирский поезд №63 «Новосибирск — Минск». На железнодорожном переезде — автомобиль. В машине двое. Поезд врезается в машину, без шансов сминая железо и людей.
Позднее расследование обстоятельств аварии покажет, что автомобиль заглох на жд-путях. Что водитель ВАЗ-2115 был пьян. Что полез на пути уже после запрещающего сигнала. Двое в машине погибли.
Фото: Максим Кимерлинг для Properm.ru