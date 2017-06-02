Премии в 680%, трудоустройство родственников. Чем вообще занимается Фонд капремонта в Пермском крае?

На логичный вопрос «и что, деньги вернули?» ответим сразу: нет, ничего не вернули, никто, как это обычно бывает, и не просил, проверяющие просто констатировали факты. После этой проверки Минстроя были и другие — Финнадзора, Минюста, последней была проверка прокуратуры.