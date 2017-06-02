Премии в 680%, трудоустройство родственников. Чем вообще занимается Фонд капремонта в Пермском крае?

Posted 2 июня 2017, 13:25
Published 2 июня 2017, 13:25
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
Антон Удальев в начале мая стал руководителем региональной службы по тарифам (РСТ), под контроль которой перешла часть функций Минстроя, в том числе контроль над Фондом капитального ремонта Пермского края. Фонд — некоммерческая организация (НО), учредитель , согласно данным ЕГРЮЛ, Пермский край в лице Министерства строительства и ЖКХ.
Операционная деятельность Фонда, вопреки расхожему мнению, финансируется не из взносов собственников жилья, а из субсидий Минстроя. То есть уплаченные вами на капремонт деньги не тратятся на зарплату сотрудников, покупку компьютеров и печать квитанций. Но и субсидия тоже не манна небесная.
На обеспечение деятельности Фонда (мебель, оргтехника, рассылка платежных документов, зарплата) были выделены субсидии из бюджета края: в 2014 году 100,9 млн рублей, в 2015 году 137,9 млн рублей.
В распоряжении редакции находятся результаты проверки целевого и эффективного использования средств бюджета, предоставленных Фонду на зарплаты сотрудникам за период с ноября 2014 по июнь 2015 года. Прежде чем познакомить вас с результатами деятельности Фонда, вспомним, кто к этим результатам точно причастен.
Руководители Фонда капремонта Пермского края:
Александр Фенев (назначен в феврале 2014 года)
Андрей Чернов (с июня 2014)
Алексей Иванов (с ноября 2014 по август 2015).
Все они руководили фондом в статусе и.о. Генерального директора.
Теперь к сути. Для оплаты труда сотрудников был утвержден Порядок предоставления субсидий из бюджета региона. С ноября 2014 года по июнь 2015 года Минстрой перечислил на расчетный счет Фонда 15,2 млн рублей.
Заплати вначале себе
Для начисления заработной платы и премий руководство Фонда в 2014 году установило свои локальные правовые акты, которые не соответствуют нормативным правовым актам Правительства Пермского края, особенно в отношении зарплат руководящего состава.
По закону система оплаты труда работников должна предусматривать достижение определенных показателей, учитывать качество выполняемых работ. Однако Фондом не были разработаны целевые показатели оценки деятельности сотрудников и в целом эффективности Фонда.
Несмотря на невыполнение планов по сбору средств, капремонту, руководящие сотрудники получали завышенные выплаты стимулирующего характера с 2014 по 2015 годы. Алексей Иванов с октября 2014 по июнь 2015 года получил из бюджета зарплату с премиями в размере 721 570 рублей. Приказы на начисление премий А. Иванову утверждены Правлением Фонда под председательством Олега Демченко.
Премии и.о. гендиректора Фонда Алексею Иванову:
|Период
|Сумма выплаты
|% от оклада
|октябрь 2014
|127 000
|552%
|ноябрь 2014
|95 250
|414%
|декабрь 2014
|127 000
|552%
|январь 2015
|113 846
|675%
|февраль 2015
|123 474
|680%
|март 2015
|46 000
|200%
|апрель 2015
|46 000
|200%
|май — июнь 2015
|138 000
|н\д
|Итого:
|721 570
Надо ли говорить, что с Минстроем никто такие премии не согласовывал, обоснований для начисления и выплаты таких сумм проверяющие не нашли. Экономического эффекта от израсходованных средств также не найдено.
Заместителям руководителя Фонда и начальникам отделов тоже «перепало» немало, 200–460% от должностного оклада. Как вы уже догадались, при отсутствии оснований, утвержденных показателей оценки эффективности деятельности работников, утвержденных должностных инструкций, отсутствии коллективного договора.
Примеры премий сотрудникам руководящего состава:
|Период
|Должность
|Сумма
|октябрь 2014
|зам.ген.директора Копытин (работал с 10.10.2014 по 29.06.2015, оклад 21,5 тыс. рублей)
|74 000
|октябрь 2014
|зам.ген.директора Сырвачев (оклад 21,5 тыс. рублей)
|50 000
|октябрь 2014 (дата приема на работу 21.10.2014)
|начальник управления Захарова (оклад 20 тыс. рублей)
|33 000
|ноябрь 2014
|зам.ген.директора Копытин
|73 875
|ноябрь 2014
|зам.ген.директора Сырвачев
|51 375
|ноябрь 2014
|начальник управления Захарова
|52 125
|декабрь 2014
|зам.ген.директора Копытин
|98 500
|декабрь 2014
|зам.ген.директора Сырвачев
|68 500
|декабрь 2014
|начальник управления Захарова
|69 500
|январь 2015
|зам.ген.директора Копытин
|98 900 (400%)
|январь 2015
|зам.ген.директора Сырвачев
|74 175 (345%)
|январь 2015
|начальник управления Захарова
|70 000 (350%)
|февраль 2015
|зам.ген.директора Копытин
|98 900 (460%)
|февраль 2015
|зам.ген.директора Сырвачев
|75 250 (350%)
|февраль 2015
|начальник управления Захарова
|70 000 (350%)
|…
|Итого по ним (до мая 2015 года)
|1 741 486,84
Обратим ваше внимание, что двое из них — Сырвачев, Копытин — были наделены правом первой подписи.
Проверяющие пришли к выводу, что суммарно неэффективно израсходовано 2,463 млн рублей субсидий, выделенных из бюджета.
Руководители Фонда так увлеклись начислением себе премий, что забыли про других сотрудников. Должностные оклады руководителям Фонда установлены без кратного соотношения средней заработной платы руководителей к средней зарплате работников. В итоге возник дефицит фонда заработной платы, за ноябрь 2014 года сотрудникам зарплату задержали. Денег не хватило. За нарушение Трудового кодекса (нарушение сроков выплаты зарплаты) работодателя оштрафовали на 30 тыс. рублей.
Этот штраф был оплачен за счет средств бюджета в марте 2015 года.
На логичный вопрос «и что, деньги вернули?» ответим сразу: нет, ничего не вернули, никто, как это обычно бывает, и не просил, проверяющие просто констатировали факты. После этой проверки Минстроя были и другие — Финнадзора, Минюста, последней была проверка прокуратуры.
В мае 2017 года прокуратура Пермского края внесла представление на имя и.о. гендиректора Фонда Сергея Сесюнина об устранении нарушений законодательства в сфере капитального ремонта. Суть представления проста: надо расторопнее, больше и быстрее судиться с неплательщиками.
Проверка 2015 года выявила также, что отсутствуют должностные инструкции сотрудников Фонда, Положения об отделах, Коллективный договор. Нет задокументированных требований к сотрудникам, их образованию и квалификации. Не утверждены требования к сотрудникам руководящего состава.
Проверяющие из Минстроя пришли к выводу о непрофессиональном подборе кадров в Фонде, что «не может способствовать эффективному и качественному исполнению обязанностей». У пары сотрудников не было высшего или среднего профессионального образования, соответствующего направлению деятельности, не было опыта работы, подходящего для Фонда. Зато работали некоторые по 4 часа.
Нашли кучу родственников. Например, главный специалист проектно-сметного отдела является дочкой начальницы отдела, не имеющей, кстати, высшего образования. Начальник отдела учета и ведения лицевых счетов является матерью подчиненной, специалиста по работе с банками. Начальник отдела кадров и специалист по работе с УК — мать и дочь, у которой нет высшего, среднего профессионального образования и опыта работы.
Напомним про эффективность.
За 2014–2017 годы собственникам начислено 4,4 млрд рублей взносов. А собрал Фонд примерно половину, порядка 2 млрд рублей. Задолженность собственников — 2,4 млрд рублей. За этот же период времени должно было быть отремонтировано 1039 домов, а отремонтировано 364.
В 2016–2017 годах работали по взысканию только с 7% дебиторки, взыскано (получены решения судов) по 2% от общей задолженности.
Фонд может тратить на ремонт домов в год до 90% в год от объема поступивших взносов, а тратит не больше 55%. В 2016 году потрачено на ремонт 189 домов 175,5 млн рублей, это 54% от собранных в 2015 году средств.