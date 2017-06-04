Бывший замруководителя «Управления автодорог и транспорта» выплатит штраф за ложные показания

В феврале 2016 года Сергей Белоконь был осужден за получение крупной взятки в 1 млн рублей. Суд назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы и штрафа в 73,5 млн рублей. Позже руководитель управления пытался обжаловать приговор, однако Пермский краевой суд оставил его в силе.