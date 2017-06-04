Бывший замруководителя «Управления автодорог и транспорта» выплатит штраф за ложные показания

Posted 4 июня 2017, 06:10
Published 4 июня 2017, 06:10
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
Бывший заместитель руководителя «Управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края» Сергей Лазарев признан виновным в даче заведомо ложных показаний по делу бывшего начальника управления Сергея Белоконя. По сообщению пресс-службы следственного управления СКР по Пермскому краю, ему назначено наказание виде штрафа в размере 70 тыс. рублей.
В феврале 2016 года Сергей Белоконь был осужден за получение крупной взятки в 1 млн рублей. Суд назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы и штрафа в 73,5 млн рублей. Позже руководитель управления пытался обжаловать приговор, однако Пермский краевой суд оставил его в силе.
Сергей Лазарев был свидетелем по этому делу и сообщил на судебном заседании, что его начальник получил деньги не в качестве взятки. Он утверждал, что предприниматель вернул Сергею Белоконю сумму, которую брал в долг.