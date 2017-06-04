Мошенница похитила со счетов жителей Прикамья 240 тыс. рублей

В Верещагинском районе задержана мошенница, которая воспользовалась служебным положением и украла со счетов жителей региона крупную сумму денег. По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Пермскому краю, ранее не судимая 38-летняя женщина работала старшим менеджером в одном из финансовых учреждений.