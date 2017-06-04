Мошенница похитила со счетов жителей Прикамья 240 тыс. рублей

Posted 4 июня 2017, 05:28
Published 4 июня 2017, 05:28
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
В Верещагинском районе задержана мошенница, которая воспользовалась служебным положением и украла со счетов жителей региона крупную сумму денег. По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Пермскому краю, ранее не судимая 38-летняя женщина работала старшим менеджером в одном из финансовых учреждений.
Она воспользовалась доверием клиентов и похитила с их счетов более 240 тыс. рублей. Деньги злоумышленница потратила по своему усмотрению.
В отношении преступницы возбуждены уголовные дела по 13 случаям мошенничеств. Ведется следствие.