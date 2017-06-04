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Posted 4 июня 2017, 05:28

Published 4 июня 2017, 05:28

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

Мошенница похитила со счетов жителей Прикамья 240 тыс. рублей

Мошенница похитила со счетов жителей Прикамья 240 тыс. рублей

4 июня 2017, 05:28
Фото: Properm.ru.
Возбуждено уголовное дело по 13 фактам мошенничеств.

В Верещагинском районе задержана мошенница, которая воспользовалась служебным положением и украла со счетов жителей региона крупную сумму денег. По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Пермскому краю, ранее не судимая 38-летняя женщина работала старшим менеджером в одном из финансовых учреждений.

Она воспользовалась доверием клиентов и похитила с их счетов более 240 тыс. рублей. Деньги злоумышленница потратила по своему усмотрению.

В отношении преступницы возбуждены уголовные дела по 13 случаям мошенничеств. Ведется следствие.

#Происшествия#Мошенница
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