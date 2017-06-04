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Posted 4 июня 2017, 15:00

Published 4 июня 2017, 15:00

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

«Приятная атмосфера, все здорово!». Фоторепортаж с фестиваля Red Fest

«Приятная атмосфера, все здорово!». Фоторепортаж с фестиваля Red Fest

4 июня 2017, 15:00
Фото: Ирина Молокотина для Properm.ru.
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В Перми прошел двухдневный фестиваль актуальной музыки, стритфуда и независимого дизайна.

Над Камой еще моросит дождь, но он не напугал гостей и участников фестиваля музыки, еды и дизайна Red Fest. Он проходит в Перми на площадке IT­- кластера Digital Port (Порт Пермь) уже в третий раз.

Пока дождь еще льет последние капли, пермяки прячутся под зонтами и дождевиками, но все равно идут к лавкам с фастфудом и хендмейдом, которые расположились под открытым небом. Некоторые продавцы очень расстроены из-за погоды. Из-за дождя значительно уменьшился поток посетителей.

Около лотка с пермской керамикой ручной работы пока никого нет. Мария впервые на Red Fest, но дважды принимала участие в Red Market, который проходит в помещении.

Фото: Ирина Молокотина для Properm.ru
#Спецпроекты#Афиша#Фото#Red fest
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