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Posted 4 июня 2017, 09:33

Published 4 июня 2017, 09:33

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

Ученые: телевизор в спальне приводит к ожирению

Ученые: телевизор в спальне приводит к ожирению

4 июня 2017, 09:33
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Ученые
Для девочек в 11 лет риск ожирения выше, чем для мальчиков на 10%.

Британские ученые провели эксперимент, который доказал, что телевизор в спальной комнате может стать причиной ожирения у детей. Об этом со ссылкой на Би-Би-Си пишет РИА Новости.

Ученые следили за индексом массы тела (ИМТ) 12 тыс. детей. Более, чем у половины из них в возрасте семи лет в спальне был телевизор. Родители по просьбе ученых оценивали время, которое дети проводят у экрана. Когда испытуемым исполнилось 11 лет, исследователи измерили их ИМТ процент жира в организме.

Оказалось, что у мальчиков, которые могли смотреть телевизор в спальне риск ожирения составил 20%. Аналогичный показатель для девочек выше — 30%. Ученые связывают разницу с тем, что девочки в этом возрасте менее подвижны, чем мальчики.

В дальнейшем группа ученых планирует выяснить. влияют ли компьютеры и мобильные телефоны на риск ожирения у детей.

#Ученые
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