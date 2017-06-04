Ученые: телевизор в спальне приводит к ожирению

Ученые следили за индексом массы тела (ИМТ) 12 тыс. детей. Более, чем у половины из них в возрасте семи лет в спальне был телевизор. Родители по просьбе ученых оценивали время, которое дети проводят у экрана. Когда испытуемым исполнилось 11 лет, исследователи измерили их ИМТ процент жира в организме.