Ученые: телевизор в спальне приводит к ожирению

Posted 4 июня 2017, 09:33
Published 4 июня 2017, 09:33
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
Британские ученые провели эксперимент, который доказал, что телевизор в спальной комнате может стать причиной ожирения у детей. Об этом со ссылкой на Би-Би-Си пишет РИА Новости.
Ученые следили за индексом массы тела (ИМТ) 12 тыс. детей. Более, чем у половины из них в возрасте семи лет в спальне был телевизор. Родители по просьбе ученых оценивали время, которое дети проводят у экрана. Когда испытуемым исполнилось 11 лет, исследователи измерили их ИМТ процент жира в организме.
Оказалось, что у мальчиков, которые могли смотреть телевизор в спальне риск ожирения составил 20%. Аналогичный показатель для девочек выше — 30%. Ученые связывают разницу с тем, что девочки в этом возрасте менее подвижны, чем мальчики.
В дальнейшем группа ученых планирует выяснить. влияют ли компьютеры и мобильные телефоны на риск ожирения у детей.