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Posted 5 июня 2017, 08:30

Published 5 июня 2017, 08:30

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

Двух детей, пострадавших от обрушения сцены у ДК Солдатова, выписали из больницы

Двух детей, пострадавших от обрушения сцены у ДК Солдатова, выписали из больницы

5 июня 2017, 08:30
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Доброта на ПП
В пятницу родителям пострадавших детей были перечислены средства материальной помощи.

Сегодня, 5 июня, из больницы были выписаны двое детей, пострадавших в результате падения металлической конструкции 24 мая. Школьники отправились долечиваться домой под амбулаторное наблюдение. Для контрольной консультации нейрохирургов и травматологов ребят ждут в краевой клинической больнице в среду, сообщает пресс-служба губернатора.

Девочка, перенесшая операцию, также идет на поправку — улучшилось состояние и она была переведена из реанимации в отделение нейрохирургии. В конце недели совместно с неврологами и реабилиатологами будет проведен медицинский консилиум по дальнейшему лечению и восстановлению.

Таким образом, из всех пострадавших в больнице остается два ребенка. Одного из них уже завтра планируют выписать из больницы на амбулаторное лечение

#Здоровье#Доброта на ПП
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