Двух детей, пострадавших от обрушения сцены у ДК Солдатова, выписали из больницы

Девочка, перенесшая операцию, также идет на поправку — улучшилось состояние и она была переведена из реанимации в отделение нейрохирургии. В конце недели совместно с неврологами и реабилиатологами будет проведен медицинский консилиум по дальнейшему лечению и восстановлению.