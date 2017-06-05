Двух детей, пострадавших от обрушения сцены у ДК Солдатова, выписали из больницы

Posted 5 июня 2017, 08:30
Published 5 июня 2017, 08:30
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
Сегодня, 5 июня, из больницы были выписаны двое детей, пострадавших в результате падения металлической конструкции 24 мая. Школьники отправились долечиваться домой под амбулаторное наблюдение. Для контрольной консультации нейрохирургов и травматологов ребят ждут в краевой клинической больнице в среду, сообщает пресс-служба губернатора.
Девочка, перенесшая операцию, также идет на поправку — улучшилось состояние и она была переведена из реанимации в отделение нейрохирургии. В конце недели совместно с неврологами и реабилиатологами будет проведен медицинский консилиум по дальнейшему лечению и восстановлению.
Таким образом, из всех пострадавших в больнице остается два ребенка. Одного из них уже завтра планируют выписать из больницы на амбулаторное лечение