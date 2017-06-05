Фотофакт: в Перми началось экологическое шествие

Шествие началось от Соборной площади, далее колонна поднимется по аллее Комсомольского проспекта до улицы Ленина, затем по улице до Театра-Театра. Перекрытия движения не последует, поскольку участники шествия пойдут по тротуару, сообщает администрация мэрии.