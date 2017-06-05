Фотофакт: в Перми началось экологическое шествие

Posted 5 июня 2017, 06:06
Published 5 июня 2017, 06:06
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
Сегодня, 5 июня, в Перми проходит экологическое шествие «Сохраним окружающий мир». Среди участников: ученики, дошколята, педагоги, представителей молодежных общественных организаций, студенты.
Шествие началось от Соборной площади, далее колонна поднимется по аллее Комсомольского проспекта до улицы Ленина, затем по улице до Театра-Театра. Перекрытия движения не последует, поскольку участники шествия пойдут по тротуару, сообщает администрация мэрии.
В рамках шествия состоится митинг, выступление и награждение участников экологического движения.