Количество муниципальных служащих в Пермском крае сократилось на 0,7%

Posted 5 июня 2017, 07:53
Published 5 июня 2017, 07:53
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
Жителей Пермского края, занимающих должности государственной гражданской и муниципальной службы в первом квартале 2017 года, стало меньше. По информации Пермьстата, количество чиновников уменьшилось на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляет 17,5 тыс. человек. Специалистов, занятых в органах государственной власти региона — 12,5 тыс. человек. Это около 40% всех чиновников в Пермском крае.
Среднемесячная зарплата гражданских служащих составляет 26 тыс. рублей, муниципальных служащих — 29 тыс. рублей.