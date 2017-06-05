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Posted 5 июня 2017, 07:53

Published 5 июня 2017, 07:53

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

Количество муниципальных служащих в Пермском крае сократилось на 0,7%

Количество муниципальных служащих в Пермском крае сократилось на 0,7%

5 июня 2017, 07:53
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Пермьстат

Жителей Пермского края, занимающих должности государственной гражданской и муниципальной службы в первом квартале 2017 года, стало меньше. По информации Пермьстата, количество чиновников уменьшилось на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляет 17,5 тыс. человек. Специалистов, занятых в органах государственной власти региона — 12,5 тыс. человек. Это около 40% всех чиновников в Пермском крае.

Среднемесячная зарплата гражданских служащих составляет 26 тыс. рублей, муниципальных служащих — 29 тыс. рублей.

#Общество#Пермьстат#Слуги народа#Зарплата
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