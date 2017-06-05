Количество муниципальных служащих в Пермском крае сократилось на 0,7%

Жителей Пермского края, занимающих должности государственной гражданской и муниципальной службы в первом квартале 2017 года, стало меньше. По информации Пермьстата, количество чиновников уменьшилось на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляет 17,5 тыс. человек. Специалистов, занятых в органах государственной власти региона — 12,5 тыс. человек. Это около 40% всех чиновников в Пермском крае.