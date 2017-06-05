Медработники: оптимизация здравоохранения снизила доступность и качество медпомощи

Posted 5 июня 2017, 12:34
Published 5 июня 2017, 12:34
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
Большая часть сотрудников медицинской сферы считают, что оптимизация здравоохранения привела к снижению доступности медпомощи. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Фонд независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье».
Более половины медработников считают, что после оптимизации возросла их профессиональная нагрузка. Около 77% опрошенных связывают рост нагрузки с оптимизацией медицинских организаций. При этом 92% уверены, что рост профнагрузки негативно сказывается на качестве медпомощи, которую они оказывают.
Пермский край вошел в число регионов, из которых сообщения об оптимизации поступали чаще всего. В нашем регионе 60,5% опрошенных медработников сообщили, что она все еще продолжается. Больше сообщений было из Мордовии, Магаданской, Псковской, Орловской, Свердловской, Ульяновской областей и Удмуртии.
Всего в опросе приняли участие более шести тыс. сотрудников медицинских организаций из 85 субъектов Российской Федерации.