Медработники: оптимизация здравоохранения снизила доступность и качество медпомощи

Пермский край вошел в число регионов, из которых сообщения об оптимизации поступали чаще всего. В нашем регионе 60,5% опрошенных медработников сообщили, что она все еще продолжается. Больше сообщений было из Мордовии, Магаданской, Псковской, Орловской, Свердловской, Ульяновской областей и Удмуртии.