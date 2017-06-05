В Перми пройдет промышленный совет ПФО с Михаилом Бабичем и Денисом Мантуровым

В рамках рабочего визита Михаил Бабич и Денис Мантуров проведут в Перми заседание совета по промышленной политике Приволжского федерального округа. В заседании совета планируется участие представителей фонда развития промышленности, Российского экспортного центра, Внешэкономбанка, а также ведущих предприятий военно-промышленного комплекса, расположенных на территории Приволжского федерального округа. С докладом на заседании совета выступит глава Пермского края Максим Решетников.