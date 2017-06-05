В Перми пройдет промышленный совет ПФО с Михаилом Бабичем и Денисом Мантуровым

Posted 5 июня 2017, 10:01
Published 5 июня 2017, 10:01
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
Сегодня с рабочим визитом в Перми находятся полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич и министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
Основное внимание во время визита будет уделено развитию пермских оборонно-промышленных предприятий. Глава региона Максим Решетников покажет гостям производственные площадки Пермского завода «Машиностроитель», производственные участки АО «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов». После этого делегация переедет на НПО «Искра», где пройдет выставка изделий 51 компаний из семи субъектов Приволжского федерального округа.
В рамках рабочего визита Михаил Бабич и Денис Мантуров проведут в Перми заседание совета по промышленной политике Приволжского федерального округа. В заседании совета планируется участие представителей фонда развития промышленности, Российского экспортного центра, Внешэкономбанка, а также ведущих предприятий военно-промышленного комплекса, расположенных на территории Приволжского федерального округа. С докладом на заседании совета выступит глава Пермского края Максим Решетников.
После окончания заседания состоится подписание двух специальных инвестиционных контрактов между Пермским краем и компаниями «Уралкалий» и «Сибур Химпром».