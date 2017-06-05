properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 июня 2017, 10:01

Published 5 июня 2017, 10:01

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

В Перми пройдет промышленный совет ПФО с Михаилом Бабичем и Денисом Мантуровым

В Перми пройдет промышленный совет ПФО с Михаилом Бабичем и Денисом Мантуровым

5 июня 2017, 10:01
Фото: Properm.ru.

Сегодня с рабочим визитом в Перми находятся полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич и министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Основное внимание во время визита будет уделено развитию пермских оборонно-промышленных предприятий. Глава региона Максим Решетников покажет гостям производственные площадки Пермского завода «Машиностроитель», производственные участки АО «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов». После этого делегация переедет на НПО «Искра», где пройдет выставка изделий 51 компаний из семи субъектов Приволжского федерального округа.

В рамках рабочего визита Михаил Бабич и Денис Мантуров проведут в Перми заседание совета по промышленной политике Приволжского федерального округа. В заседании совета планируется участие представителей фонда развития промышленности, Российского экспортного центра, Внешэкономбанка, а также ведущих предприятий военно-промышленного комплекса, расположенных на территории Приволжского федерального округа. С докладом на заседании совета выступит глава Пермского края Максим Решетников.

После окончания заседания состоится подписание двух специальных инвестиционных контрактов между Пермским краем и компаниями «Уралкалий» и «Сибур Химпром».

#Регион
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика