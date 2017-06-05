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Posted 5 июня 2017, 07:11

Published 5 июня 2017, 07:11

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

В выходные в Пермском крае задержали 194 пьяных водителя

В выходные в Пермском крае задержали 194 пьяных водителя

5 июня 2017, 07:11
Фото: Properm.ru.

С 2 по 4 июня в Пермском крае произошло 23 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых три человека погибли и 34 получили травмы. На территории региона сотрудниками ГИБДД выявлено более 7500 нарушений Правил дорожного движения.

194 водителя были задержаны за управление транспортным средством с признаками опьянения. 39 из них были задержаны сотрудниками ГИБДД на территории города Перми, 13 нарушителей в Березниках, 14 — в Соликамске, по 11 — в Пермском районе.

Кроме этого на территории всего региона стражи порядка выявили 105 фактов управления транспортным средством без водительского удостоверения, 344 водителя были задержаны за чрезмерную тонировку стёкол своего автомобиля. Кроме этого пренебрегли соблюдением ПДД более 270 пешеходов.

Нарушители привлечены к административной ответственности.

#Авто
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