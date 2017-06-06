Как будем стоять этим летом? Вопросы и ответы о пробке на Камском мосту

К примеру, ситуацию на упомянутом перекрестке Спешилова и Борцов Революции усугубляет поток транспорта, который следует по Борцов Революции с Гайвы. «Однако это говорит о сбалансированности потока, так как есть выбор маршрутов. Либо «дорога Дружбы-Верхняя Курья-Борцов Революции-мост-центр», либо «дорога Дружбы-кольцо в Сосновом бору-Спешилова-мост-центр», они примерно одинаковы по затрачиваемому времени. Эта ситуация постоянная, и мы видим, что люди нашли для себя то решение, которое кажется им оптимальным», — пояснил начальник дирекции дорожного движения.