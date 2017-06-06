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Posted 6 июня 2017, 14:30

Published 6 июня 2017, 14:30

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

Как будем стоять этим летом? Вопросы и ответы о пробке на Камском мосту

Как будем стоять этим летом? Вопросы и ответы о пробке на Камском мосту

6 июня 2017, 14:30
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Пермские дороги
Приметы летнего времени — увеличение трафика за счет дачно-досуговых корреспонденций и непременный ремонт асфальтобетонных квадратных метров. Рассказываем, когда начнутся адские пробки, и как быть тем, кто уверен в успехе реверса и кто стоит на перпендикулярных направлениях.

Опять ремонт?

Да. По оценке благоустроителей, состояние покрытия на коммунальном мосту неудовлетворительное: наблюдается колейность, сетка трещин, выбоины с оголением арматурной сетки защитного слоя мостового полотна.

В процессе летнего ремонта должно быть сфрезеровано старое асфальтобетонное покрытие, проведена гидроизоляция деформационных швов и уложено новое покрытие из высокоплотной асфальтобетонной смеси. Проведение работ на проезжей части будет согласовано с администрацией Перми и Департаментом дорог и транспорта, городской ГИБДД и МКУ «Пермская дирекция дорожного движения».

Когда?

Предполагалось, что ремонтные работы начнутся 13 июня 2017 года и продолжатся до 15 сентября, однако весенний аукцион по выбору подрядчика был отменен. Новый аукцион будет объявлен во второй половине июня. Так, работы могут начаться лишь в июле. Сколько они продлятся, пока не сообщается.

По заверению администрации Перми, ремонтные работы на мосту будут осуществляться по полосам и преимущественно в ночное время, чтобы как можно меньше мешать движению транспорта.

Снова пробки… А если все же реверс?

Полный реверс моста не только не спасет ситуацию, но и поставит все движение транспорта по обе стороны реки в неудобное положение. Зато рассматривался другой вариант — перевод моста в утренний час пик на режим «три полосы в город, одна из города».

Такой режим не только рассматривался на уровне предложения и моделировался весной 2017-го, но даже все работало. Правда, лишь на первый взгляд, где не учитывался «человеческий фактор».

Дело не только в мосту?

Естественно. Дело — в распределениях потока транспорта.

К примеру, ситуацию на упомянутом перекрестке Спешилова и Борцов Революции усугубляет поток транспорта, который следует по Борцов Революции с Гайвы. «Однако это говорит о сбалансированности потока, так как есть выбор маршрутов. Либо «дорога Дружбы-Верхняя Курья-Борцов Революции-мост-центр», либо «дорога Дружбы-кольцо в Сосновом бору-Спешилова-мост-центр», они примерно одинаковы по затрачиваемому времени. Эта ситуация постоянная, и мы видим, что люди нашли для себя то решение, которое кажется им оптимальным», — пояснил начальник дирекции дорожного движения.

Те, кто едет с Гайвы в центр города по коммунальному мосту, по факту уменьшают пробку на КамГЭС. Однако часть транспорта, стоящая у створов коммунального моста, едет из Закамска, недозагружая тем самым мост Красавинский. Оба потока — и гайвинский, и закамский — нацелены на прямое попадание в центр города и не имеют желания стоять на светофорах Соликамской и Уральской или же микрорайона Парковый. Проблему последних решит улица Строителей, реализация проекта в стадии проектирования.

Очень подробно здесь:
Что? Где? Когда? Едем, идем и даже летим над будущей улицей Строителей

Проблему всех остальных — третий мост, о котором уже сказано слишком много слов. Последнее слово произнесено министром транспорта Пермского края Николаем Ухановым: раньше 2022 года стройка не начнется.

#Спецпроекты#Мнения#Авто#Пермские дороги#Городская среда#Коммунальный мост
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