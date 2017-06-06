Люди в синем. Промышленным предприятиям Пермского края велено диверсифицироваться

Всего было представлено более 50 производств (Пермский край, Чувашия, Башкортостан, Удмуртия, Саратовская, Пензенская, Кировская области). Кроме синих костюмов собравшихся объединял еще один тренд — перевод «оборонки» на гражданские рельсы. Есть Указ Президента России Владимира Путина и его поручение правительству РФ — обеспечить к 2030 году увеличение доли высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в производстве оборонно-промышленного комплекса (ОПК) до 50%.