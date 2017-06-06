Люди в синем. Промышленным предприятиям Пермского края велено диверсифицироваться

Posted 6 июня 2017, 04:57
Published 6 июня 2017, 04:57
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
— Интересно, почему почти все они в синих костюмах? — сказала я коллеге.
— Мода такая, тренд такой, — отвечала она.
Под «они» подразумевались не только российский министр промышленности, приволжский полпред Президента РФ и глава Прикамья, но и их помощники, и хмурые представители ФСО (охраняли преимущественно Бабича), и руководители предприятий, чьи стенды расположились на площадке ПАО НПО «Искра».
Всего было представлено более 50 производств (Пермский край, Чувашия, Башкортостан, Удмуртия, Саратовская, Пензенская, Кировская области). Кроме синих костюмов собравшихся объединял еще один тренд — перевод «оборонки» на гражданские рельсы. Есть Указ Президента России Владимира Путина и его поручение правительству РФ — обеспечить к 2030 году увеличение доли высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в производстве оборонно-промышленного комплекса (ОПК) до 50%.
Стенды заводов, предприятий легкой промышленности, научно-исследовательских институтов на площадке «Искры» должны были продемонстировать высоким гостям мощь диверсификационного перехода. А я искала мощности поменьше, телефон разрядился.
Розетку, прилагающуюся к ней электроэнергию и бонусом дружелюбное понимание нашла на стенде Кизеловской швейной фабрики. Для Кизела и соседних поселений швейная фабрика — градообразующее предприятие (наряду с бюджетными школой, больницей, полицией). По данным kartoteka.ru, учредитель предприятия Елена Ялфимова, она же учредитель московской компании «ЦТК Групп» (сфера деятельности — производство одежды).