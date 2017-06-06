Пермский крайизбирком поддержал предложение ПАРНАСа о референдуме по возврату прямых выборов

«Шанс на одобрение проекта депутатами, безусловно, есть. Так как мы действуем на основании Устава Пермского края и имеющегося законодательства. С другой стороны, не стоит забывать, что это политический вопрос и его принятие зависит от наличия политической воли краевых властей», — приводит слова политолога Business Class.