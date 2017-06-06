Пермский крайизбирком поддержал предложение ПАРНАСа о референдуме по возврату прямых выборов

Posted 6 июня 2017, 12:42
Published 6 июня 2017, 12:42
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
Пермский крайизбирком рассмотрел документы о проведении референдума по возврату прямых выборов глав МСУ. Ходатайство подготовили в местном отделении ПАРНАСа. В избиркоме предложение оппозиницонеров признали соответствующим законодательству и направили в ЗакСобрание Пермского края. Теперь уже депутатам предстоит решить, можно или нельзя проводить референдум по предлагаемому законопроекту.
«Шанс на одобрение проекта депутатами, безусловно, есть. Так как мы действуем на основании Устава Пермского края и имеющегося законодательства. С другой стороны, не стоит забывать, что это политический вопрос и его принятие зависит от наличия политической воли краевых властей», — приводит слова политолога Business Class.
Вероятнее всего проект будет рассмотрен на пленарном заседании ЗакСобрания 8 или 22 июня.