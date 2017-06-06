Сбербанк сообщает о графике работы офисов в период празднования Дня России

Офисы по обслуживанию юридических лиц не будут работать 12 июня 2017 года. Корпоративные клиенты смогут в круглосуточном режиме воспользоваться дистанционными каналами банковского обслуживания («Сбербанк Бизнес Онлайн») и услугой приема наличных денежных средств через устройства самообслуживания для зачисления на расчетный счет.