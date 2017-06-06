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Posted 6 июня 2017, 05:24

Published 6 июня 2017, 05:24

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

Сбербанк сообщает о графике работы офисов в период празднования Дня России

Сбербанк сообщает о графике работы офисов в период празднования Дня России

6 июня 2017, 05:24
Фото: Properm.ru.

Офисы Сбербанка в период празднования Дня России будут работать в следующем режиме:

10 июня будут работать офисы Сбербанка, обслуживающие клиентов в субботу.

11 июня будут открыты офисы банка, обслуживающие клиентов в воскресенье. Режим работы будет сокращен на один час.

12 июня станет для всех офисов выходным днем.

В течение праздничных дней в круглосуточном режиме клиентам – физическим лицам будут доступны каналы дистанционного банковского обслуживания – «Сбербанк Онлайн», «Мобильный банк», услуга «Автоплатеж». Также большинство банковских операций клиенты могут совершить с помощью устройств самообслуживания, значительная часть которых работает в круглосуточном режиме.

Офисы по обслуживанию юридических лиц не будут работать 12 июня 2017 года. Корпоративные клиенты смогут в круглосуточном режиме воспользоваться дистанционными каналами банковского обслуживания («Сбербанк Бизнес Онлайн») и услугой приема наличных денежных средств через устройства самообслуживания для зачисления на расчетный счет.

Узнать подробнее расписание работы каждого из офисов банка, работающих в праздничные дни, можно на сайте в разделе «Отделения и банкоматы» или по телефону 8-800-555-555-0.

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