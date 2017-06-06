Сбербанк сообщает о графике работы офисов в период празднования Дня России

Posted 6 июня 2017, 05:24
Published 6 июня 2017, 05:24
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
Офисы Сбербанка в период празднования Дня России будут работать в следующем режиме:
10 июня будут работать офисы Сбербанка, обслуживающие клиентов в субботу.
11 июня будут открыты офисы банка, обслуживающие клиентов в воскресенье. Режим работы будет сокращен на один час.
12 июня станет для всех офисов выходным днем.
В течение праздничных дней в круглосуточном режиме клиентам – физическим лицам будут доступны каналы дистанционного банковского обслуживания – «Сбербанк Онлайн», «Мобильный банк», услуга «Автоплатеж». Также большинство банковских операций клиенты могут совершить с помощью устройств самообслуживания, значительная часть которых работает в круглосуточном режиме.
Офисы по обслуживанию юридических лиц не будут работать 12 июня 2017 года. Корпоративные клиенты смогут в круглосуточном режиме воспользоваться дистанционными каналами банковского обслуживания («Сбербанк Бизнес Онлайн») и услугой приема наличных денежных средств через устройства самообслуживания для зачисления на расчетный счет.
Узнать подробнее расписание работы каждого из офисов банка, работающих в праздничные дни, можно на сайте в разделе «Отделения и банкоматы» или по телефону 8-800-555-555-0.