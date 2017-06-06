Смешались с VEKA. УФАС запретило пермской компании использовать товарный знак «ОКНА ВЕКА»

Posted 6 июня 2017, 10:11
Published 6 июня 2017, 10:11
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
Пермская антимономольная служба выдала предписание о прекращении использования зарегистрированного товарного знака компаниями ООО «Завод ОКНА ВЕКА» и ООО «Компания ОКНА ВЕКА». По результатам проверки, проведенной ведомством, компании нарушили федеральный закон «О защите прав конкуренции».
Из материалов дела следует, что компания ООО «ВЕКА Рус» обратилась в Пермское УФАС с жалобой на недобросовестную конкуренцию со стороны ИП Ваганова, ООО «Завод ОКНА ВЕКА» и ООО «Компания ОКНА ВЕКА». Заявитель полагал, что Владимир Ваганов, генеральный директор компаний, зарегистрировал товарный знак «ОКНА ВЕКА» с целью использования известности и деловой репутации ООО «ВЕКА Рус» для введения в заблуждение о принадлежности товаров собственного производства к немецкому бренду «VEKA«.
В соответствии с Гражданским кодексом, юрлицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования на вывесках, баннерах и.т.д, если способ индвидуализации не противоречит закону. В то же время, фирма должна нести ответственность за использование фирменного наименования, «тождественного фирменному наименованию другого юрлица или схожего с ним до степени смешения». Именно к этим пунктам ч. 1 ст. 1474 апеллировали заявители.
В ходе судебного заседания также выяснилось, что Ваганов, получая в 2008 году товарный знак, знал о существовании немецкой фирмы «VEKA«. Также выяснилось, что ответчик проходит процедуру банкротства, а договор на реализацию пластиковых окон был передан ИП Кривощекову. Предствитель последнего, в свою очередь, с жалобой не согласился, предоставив отчет о проведении исследования мнения потребителей.
Комиссия УФАС, аргументируя сходство товарных знаков «VEKA« и «ОКНА ВЕКА», привела результаты опроса с сайта ведомства. Из 1804 человек, принявших участие, 1043 (58%) указали, что оба товарных знака принадлежат одному производителю. При этом антимономольщики не приняли исследование мнений потребителей от Кривощекова, указав, на «заинтересованность» в процессе.
«Идентичность словесных элементов «ВЕКА» влечет восприятие их потребителями как тождественных. Такое сходство обозначений с учетом схожести осуществляемой деятельности создает, в свою очередь, угрозу смешения юридических лиц в восприятии потребителей», — следует из решения УФАС.
Комиссией действия ИП Ваганова, ООО «Завод ОКНА ВЕКА» и ООО «Компания ОКНА ВЕКА» были признаны актом недобросовестной конкуренции, который мог нанести убытки заявителю и создать риск причинения вреда его деловой репутации. Организациям, а также индвидуальным предпринимателям были выданы предписания о прекращении использования товарного знака.
Согласно судебному решению от 11 апреля 2017 года только завод «Планета Свет» вправе использовать в своей рекламе словосочетание «окна века», т.к. является единственным партнером немецкого концерна VEKA на территории Пермского края.
В компании ответчика давать комментарий относительно вынесенного решения отказались, добавив, что они планируют продолжить использовать товарный знак. «Компания «ОКНА ВЕКА» продолжает вести свою производственную и торговую деятельность», — отметили в разговоре с Properm.ru.
О неисполнении решения суда знают в официальном представительстве «ВЕКА Рус» в России. Как отметил Сергей Ельников, руководитель направления маркетинга и коммуникаций, для компании это первый подобный суд на территории страны.
В компании отметили, что оценить нанесенный ущерб достаточно трудно. «Мы исходим из того, что если они просто прекратят использовать товарный знак, это будет очень важной экономической и политической победой, — подчеркнул Ельников. — Сейчас в дело вступят судебные приставы, которые должны обязать компанию выполнять решение суда».