Смешались с VEKA. УФАС запретило пермской компании использовать товарный знак «ОКНА ВЕКА»

В соответствии с Гражданским кодексом, юрлицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования на вывесках, баннерах и.т.д, если способ индвидуализации не противоречит закону. В то же время, фирма должна нести ответственность за использование фирменного наименования, «тождественного фирменному наименованию другого юрлица или схожего с ним до степени смешения». Именно к этим пунктам ч. 1 ст. 1474 апеллировали заявители.