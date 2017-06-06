В Перми хирург, не оказавший экстренную медицинскую помощь ребенку, отправится в колонию

В Перми осужден хирург, по вине которого погибла 12-летняя девочка. Мужчина был на дежурстве в медсанчасти № 11 им С.Н. Гринберга, когда туда была доставлена пациентка с предварительным диагнозом «травма шейного отдела позвоночника».