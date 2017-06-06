В Перми хирург, не оказавший экстренную медицинскую помощь ребенку, отправится в колонию

Posted 6 июня 2017, 06:15
Published 6 июня 2017, 06:15
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
В Перми осужден хирург, по вине которого погибла 12-летняя девочка. Мужчина был на дежурстве в медсанчасти № 11 им С.Н. Гринберга, когда туда была доставлена пациентка с предварительным диагнозом «травма шейного отдела позвоночника».
По информации пресс-службы прокуратуры Пермского края, хирург неверно оценил состояние девочки, не провел необходимую диагностику и не госпитализировал пострадавшую. Бригада скорой помощи не оставила ребенка, так как состояние пациентки ухудшалось. Они доставили девочку в «Краевую детскую клиническую больницу», где ребенок был госпитализирован.
Из-за упущенного времени и длительной перевозки без спецаппаратуры пациентка скончалась в лечебном учреждении не приходя в сознание.
Суд признал хирурга виновным и приговорил его к полутора годам колонии-поселения и лишением права заниматься врачебнйо деятельнсоти в течение двух лет. Кроме того, мужчина должен выплатить компенсацию морального вреда родителям погибшей в размере 600 тыс. рублей.