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Posted 6 июня 2017, 06:15

Published 6 июня 2017, 06:15

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

В Перми хирург, не оказавший экстренную медицинскую помощь ребенку, отправится в колонию

В Перми хирург, не оказавший экстренную медицинскую помощь ребенку, отправится в колонию

6 июня 2017, 06:15
Фото: Properm.ru.
Из-за того, что мужчина неверно оценил состояние пациентки, девочка умерла.

В Перми осужден хирург, по вине которого погибла 12-летняя девочка. Мужчина был на дежурстве в медсанчасти № 11 им С.Н. Гринберга, когда туда была доставлена пациентка с предварительным диагнозом «травма шейного отдела позвоночника».

По информации пресс-службы прокуратуры Пермского края, хирург неверно оценил состояние девочки, не провел необходимую диагностику и не госпитализировал пострадавшую. Бригада скорой помощи не оставила ребенка, так как состояние пациентки ухудшалось. Они доставили девочку в «Краевую детскую клиническую больницу», где ребенок был госпитализирован.

Из-за упущенного времени и длительной перевозки без спецаппаратуры пациентка скончалась в лечебном учреждении не приходя в сознание.

Суд признал хирурга виновным и приговорил его к полутора годам колонии-поселения и лишением права заниматься врачебнйо деятельнсоти в течение двух лет. Кроме того, мужчина должен выплатить компенсацию морального вреда родителям погибшей в размере 600 тыс. рублей.

#Здоровье#Врач#Хирург
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