Никто не виноват. Расследование дела о взрыве в доме на Степана Разина приостановили

Posted 7 июня 2017, 11:20
Published 7 июня 2017, 11:20
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
Расследование дела о взрыве бытового газа в десятиэтажном доме по улице Степана Разина, который произошел в июне 2014 года приостановлено. Тогда в результате происшествия пострадали два человека.
Причиной приостановки дела в полиции называют то, что нельзя установить «лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого».
9 июня в 16:15 в десятиэтажном доме по адресу ул. Степана Разина, 36 (за цирком) произошел сильный взрыв на восьмом этаже. Начался пожар, который вскоре был ликвидирован.
Александра Фадеева для Properm.ru