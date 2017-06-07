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Posted 7 июня 2017, 11:20

Published 7 июня 2017, 11:20

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

Никто не виноват. Расследование дела о взрыве в доме на Степана Разина приостановили

Никто не виноват. Расследование дела о взрыве в доме на Степана Разина приостановили

7 июня 2017, 11:20
Фото: Properm.ru.

Расследование дела о взрыве бытового газа в десятиэтажном доме по улице Степана Разина, который произошел в июне 2014 года приостановлено. Тогда в результате происшествия пострадали два человека.

Причиной приостановки дела в полиции называют то, что нельзя установить «лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого».

Наталья Трубина, начальник следственного управления МВД России по Перми:— В 2016 году было принято окончательное решение о приостановлении расследования. Решение вынесли после проведения комплексных мероприятий на основании заключения взрывотехнической экспертизы. Данная экспертиза доказала, что взрыв произошел во время того, как лица пребывали в Болгарии.

9 июня в 16:15 в десятиэтажном доме по адресу ул. Степана Разина, 36 (за цирком) произошел сильный взрыв на восьмом этаже. Начался пожар, который вскоре был ликвидирован.

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Александра Фадеева для Properm.ru

#Происшествия
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