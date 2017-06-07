properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 июня 2017, 05:35

Published 7 июня 2017, 05:35

Modified 24 декабря 2024, 18:36

Updated 24 декабря 2024, 18:36

Пермский край на шестом месте среди регионов России по заболеваемости ВИЧ

Пермский край на шестом месте среди регионов России по заболеваемости ВИЧ

7 июня 2017, 05:35
Фото: Properm.ru.
Антилидер - Кемеровская область.

Наш регион занимает шестую строчку антирейтинга среди субъектов Российской Федерации с наиболее высокой заболеваемостью ВИЧ-инфекцией. Такие данные публикует Роспотребнадзор в ежегодном докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения
в Российской Федерации».

В Пермском крае на 100 тыс. населения приходится 125,4 случая инфицирования. В 2015 году наше регион занимал в этом антирейтинге четвертое место по стране. Тогда показатель заболеваемости составлял 131,2 случая на 100 тыс. населения. При этом в процентном соотношении за 2014–2016 годы отмечается увеличение заболеваемости на 12%.

Первое место по этому показателю занимает Кемеровская область, в которой заболеваемость составляет более 208 случаев на 100 тыс. населения. Следом идут Тюменская, Иркутская, Новосибирская области и Красноярский край. Уровень заболеваемости по России составляет 60,9 случаев на 100 тыс. населения.

#Здоровье#Вич-инфекция#Вич
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика