Пермский край на шестом месте среди регионов России по заболеваемости ВИЧ

Posted 7 июня 2017, 05:35
Published 7 июня 2017, 05:35
Modified 24 декабря 2024, 18:36
Updated 24 декабря 2024, 18:36
Наш регион занимает шестую строчку антирейтинга среди субъектов Российской Федерации с наиболее высокой заболеваемостью ВИЧ-инфекцией. Такие данные публикует Роспотребнадзор в ежегодном докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения
в Российской Федерации».
В Пермском крае на 100 тыс. населения приходится 125,4 случая инфицирования. В 2015 году наше регион занимал в этом антирейтинге четвертое место по стране. Тогда показатель заболеваемости составлял 131,2 случая на 100 тыс. населения. При этом в процентном соотношении за 2014–2016 годы отмечается увеличение заболеваемости на 12%.
Первое место по этому показателю занимает Кемеровская область, в которой заболеваемость составляет более 208 случаев на 100 тыс. населения. Следом идут Тюменская, Иркутская, Новосибирская области и Красноярский край. Уровень заболеваемости по России составляет 60,9 случаев на 100 тыс. населения.