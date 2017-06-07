Пермский край на шестом месте среди регионов России по заболеваемости ВИЧ

В Пермском крае на 100 тыс. населения приходится 125,4 случая инфицирования. В 2015 году наше регион занимал в этом антирейтинге четвертое место по стране. Тогда показатель заболеваемости составлял 131,2 случая на 100 тыс. населения. При этом в процентном соотношении за 2014–2016 годы отмечается увеличение заболеваемости на 12%.