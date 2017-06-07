Сырой подход. Как Максим Решетников и полпред в Березники за старыми цифрами съездили

Posted 7 июня 2017, 14:11
Published 7 июня 2017, 14:11
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
Проливной дождь встретил делегацию из чиновников, строителей и журналистов. Если бы дома микрорайона «Любимов» были однотонные, серые, картинка была бы ужасно депрессивной. Представьте — через дорогу расположен район-зомби Усольский-2 — те самые «ядовитые» дома, в которых превышена предельно допустимая концентрация формальдегида. Потрачено на переселение в Усольский-2 в совокупности 2,3 млрд рублей.
Пока журналисты и глава «Корпорации развития Пермского края» (заказчик строительства), бывший председатель правительства региона Геннадий Тушнолобов ждали высоких гостей, одна из жительниц микрорайона подошла и пожаловалась на трещину в унитазе — проблема, о которой она управляющую компанию поставила в известность еще в прошлом году.
«Не царапина же, трещина» , — переживала женщина. Геннадий Тушнолобов выяснил фамилию женщины (Лопаева), пообещал помочь. Дождь усилился, госпожа Лопаева убежала, подъехали «випы»: Бабич, Ставицкий, врио губернатора Пермского края Максим Решетников, региональные и березниковские чиновники.
Уже почти под ливнем очень быстро прошли по дворам микрорайона с инспекцией. Перед «випами» спинами вперед бежали телеоператоры и фотографы, это называется «снять проходку», получилась не проходка, а почти пробежка. По пути мэр Березников Сергей Дьяков рассказывал то, что уже всем собравшимся давно известно: пять домов заселены (900 человек), четыре дома готовы к сдаче, объявлен конкурс на застройку второй очереди (шесть 17-этажных домов и два 19-этажных дома), итоги будут подведены в июле 2017 года.
Михаил Бабич спросил дежурное про детские сады и школы — да, один садик есть, второй строится, школа будет на 1,2 тыс. мест, с бассейном. Больница есть. Будет участок полиции, многофункциональный центр и даже отделение «Почты России». Максим Решетников пообещал «максимальное насыщение инфраструктуры», чтобы сделать микрорайон «максимально привлекательным и комфортным».
Ехать из Березников до микрорайона Любимов, даже если очень быстро — не менее 30–40 минут. За почти 1,5 часа присутствия там журналистов, автобуса на остановку не пришло ни одного. По словам Максима Решетникова, транспортным вопросом сейчас занимается администрация Березников, скорее всего, будут закуплены автобусы.
Внутри квартиры не такие яркие, как фасады домов, обычные. Виктор Суетин, гендиректор «Стройпанелькомплекта», подрядчика строительства, немного расстроился, что столько гостей вошли без бахил: «мы в бахилах ходим тут». Некрасиво как-то получилось, натоптали.
Еще накануне журналисты удивлялись, зачем опять в Березники, три недели назад ведь были. Ничего там за это время не могло измениться существенно, а сливки про специнвестконтракт сняли накануне еще в Перми. Но шеф сказал ежемесячно, значит ежемесячно.
На переселение почти 12 тыс. березниковцев израсходовано и запланировано к расходованию из федерального, регионального и городского бюджетов, а также из средств «Уралкалия» уже 9,5 млрд рублей. Переселено в 2014–2015 годах 4,9 тыс. человек, осталось переселить еще порядка 7 тыс. человек.
На совещании, состоявшемся после «пробежки» по Любимову, журналистам дали послушать, как Бабич и Ставицкий хвалят Решетникова за то, что сумел договориться с Правительством РФ о выделении давно запланированных 1,25 млрд рублей и дополнительных 683 млн рублей (из-за удорожания жилья стали нужны дополнительные средства). Запомните эти цифры, они здесь прозвучат не в последний раз.
Похвалили за то, что руководству Пермского края удалось решить все «юридические, административные, организационные вопросы». Михаил Бабич отметил социальную ответственность «Уралкалия», выделившего еще 600 млн рублей на снос аварийного жилья и строительство объектов благоустройства.
Полпред обмолвился о «еще семи домах», вновь выявленных в опасной зоне, и том, что дома будут включены в программу, будут расселены. Замминистра Ставицкий заявил, хорошо, что строят с «запасом», не исключено, что еще будут выявлены дома для расселения. Про масштаб провалов умолчал, но видимо, как и ранее Максим Решетников, оценил. А вообще он удовлетворен увиденным, нет ничего, что может помешать реализации поручений Президента о переселении граждан из аварийного жилищного фонда.
После докладов первых лиц журналистов попросили удалиться из зала совещаний. О проблемах, сроках строительства, вопросах благоустройства послушать уже не дали.
Когда совещание закончилось, состоялся пресс-подход. Вопросов всего три, они заранее обговорены с пресс-секретарем Михаила Бабича Натальей Заболотских. Озвучивают вопросы журналисты ВГТРК, пермской редакции «Российской газеты» и телекомпании ВЕТТА. Как согласовывали, непонятно, но получился один и тот же вопрос на разные лады, даже сами интервьюируемые удивились. Пресс-подход тезисно:
ВГТРК: Каковы итоги совещания?
Бабич: Будет выделено 1,25 млрд., плюс 683 миллионов рублей дополнительно.
«Российская газета в Перми»: Сколько всего средств потрачено на переселение?
Ставицкий: Только что же сказал Михаил Викторович (Бабич) — 1,25 млрд плюс 683 миллионов рублей дополнительно.
ВЕТТА: Максим Геннадьевич, вы договаривались 2 месяца назад с Правительством РФ, что будут выделены 2 млрд рублей, что с этими договоренностями?
Решетников: Так только что ответил Леонид Оскарович (Ставицкий): будут выделены 1,25 млрд рублей плюс 683 миллионов рублей дополнительно.
После этого Наталья Заболотских махнула «брейк» журналистам: «Всё, коллеги, спасибо».
В качестве точки. На следующий день, то есть сегодня, 7 июня, березниковское предприятие «Сода-хлорат» уведомило о сокращении 525 человек, или почти трети сотрудников. Реальные проблемы и поводы для визитов еще есть, даже выдумывать не надо.