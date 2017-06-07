Сырой подход. Как Максим Решетников и полпред в Березники за старыми цифрами съездили

Уже почти под ливнем очень быстро прошли по дворам микрорайона с инспекцией. Перед «випами» спинами вперед бежали телеоператоры и фотографы, это называется «снять проходку», получилась не проходка, а почти пробежка. По пути мэр Березников Сергей Дьяков рассказывал то, что уже всем собравшимся давно известно: пять домов заселены (900 человек), четыре дома готовы к сдаче, объявлен конкурс на застройку второй очереди (шесть 17-этажных домов и два 19-этажных дома), итоги будут подведены в июле 2017 года.