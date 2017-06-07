Tele2 и РЖД договорились о развитии услуг мобильной связи для пассажиров

Соглашение открывает перед Tele2 и РЖД новые возможности для сотрудничества. Ранее компании успешно протестировали технологию удаленного управления подвижными составами и станционную радиосвязь на базе сети LTE-450, которую Tele2 запустила под брендом Skylink.

В рамках этого пилотного проекта Tele2 и РЖД завершили испытание технологии Mobile Edge Computing (MEC) на сортировочной станции «Лужская» Октябрьской железной дороги. Базовая станция, работающая на частоте 450 МГц, способна покрыть территорию радиусом до 30 км. Это обеспечивает не только хорошее проникновение сигнала, но и оптимизацию затрат: при широком охвате технология не требует установки большого количества базовых станций, как в других диапазонах.