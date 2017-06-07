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Posted 7 июня 2017, 07:55

Published 7 июня 2017, 07:55

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

В Мотовилихе пройдут учения по ликвидации лесного пожара

В Мотовилихе пройдут учения по ликвидации лесного пожара

7 июня 2017, 07:55
Фото: Properm.ru.

Завтра, 8 июня, в Перми пройдут учения по тушению лесного пожара в Мотовилихинском лесничестве. По информации пресс-службы администрации города, мероприятия пройдут с 11:00 до 14:00 недалеко от остановки «Микрорайон Крольчатник», улицы Окраинской, в сторону микрорайона Архиерейка.

По легенде учений, мастер леса обнаружит, что в лесу горит свалка мусора. Из-за порывов ветра пожар перекинется через минерализованную полосу и направится в сторону лесного массива. Согласно легенде, на месте будут обнаружены два пострадавших.

За неосторожное обращение с огнем, которое повлекло уничтожение или повреждение леса предполагается штраф от 200 до 400 тысяч рублей.

#Общество#Лесной пожар#Учения
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