В Мотовилихе пройдут учения по ликвидации лесного пожара

Posted 7 июня 2017, 07:55
Published 7 июня 2017, 07:55
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
Завтра, 8 июня, в Перми пройдут учения по тушению лесного пожара в Мотовилихинском лесничестве. По информации пресс-службы администрации города, мероприятия пройдут с 11:00 до 14:00 недалеко от остановки «Микрорайон Крольчатник», улицы Окраинской, в сторону микрорайона Архиерейка.
По легенде учений, мастер леса обнаружит, что в лесу горит свалка мусора. Из-за порывов ветра пожар перекинется через минерализованную полосу и направится в сторону лесного массива. Согласно легенде, на месте будут обнаружены два пострадавших.
За неосторожное обращение с огнем, которое повлекло уничтожение или повреждение леса предполагается штраф от 200 до 400 тысяч рублей.