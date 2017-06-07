В Мотовилихе пройдут учения по ликвидации лесного пожара

Завтра, 8 июня, в Перми пройдут учения по тушению лесного пожара в Мотовилихинском лесничестве. По информации пресс-службы администрации города, мероприятия пройдут с 11:00 до 14:00 недалеко от остановки «Микрорайон Крольчатник», улицы Окраинской, в сторону микрорайона Архиерейка.